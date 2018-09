La policia ha informat que a partir de l’1 de juliol a les 7 hores posa en marxa una nova campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues que s’allargarà durant tot el mes, ja que es clourà el dia 31 de juliol a les 19 hores. Una vegada més, des del cos s’informa que aquestes campanyes tenen com a finalitat millorar la seguretat viària en general i reduir la xifra d’accidents provocats pel consum d’alcohol, així com sensibilitzar els conductors dels riscos que comporta la conducció havent begut o havent consumit drogues.

Els conductors professionals que donin més de 0,2 grams d’alcohol per litre de sang i la resta de conductors que donin més de 0,5 seran sancionats per via administrativa. La responsabilitat penal està fixada en més de 0,5 en els professionals i 0,8 per a la resta de conductors. Des de la policia es recorda que per via administrativa, a més de la sanció econòmica, es pot suspendre el carnet de conduir per una durada d’un mes. Pel que fa a les infraccions penals, poden suposar per als conductors professionals penes de presó de fins a dos anys i privació del carnet de fins a quatre anys. Per als no professionals, la pena pot ser de fins a un any de presó o arrest i la privació del carnet de fins a tres anys. Els conductors que refusin sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia seran sancionats amb una privació del carnet de conduir de fins a tres anys i fins a quatre per als professionals.