El proper 12 de juliol serà una realitat l'esperat calendari únic d'esdeveniments esportius, segons s'ha explicat aquest dimecres en el clúster d'Esports d'Actua que s'ha reunit a l'Espai d'Innovació d'Andorra, a Caldea. La directora de Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI-Actua), Judit Hidalgo, ha dit que aquesta iniciativa es podria traslladar a altres àmbits.

El calendari únic d'esports és una iniciativa del clúster que posa en marxa l'empresa Andorra By Sports amb el patrocini de BancSabadell d'Andorra. Els objectius, en paraules de Riera Machado d'Andorra By Sports, “són centralitzar tota la informació esportiva, crear sinergies que complementin la informació esportiva actual al país, arribar a un públic més ampli vinculat a l'esport, facilitar la informació i la preparació d'equips de seguretat i logística, consolidar la Marca Andorra com un referent de turisme d'esports durant l'hivern i l'estiu, i donar més suport i visibilitat als esportistes, promotors i empreses del sector”. Tota la informació estarà recollida en una aplicació, i hi haurà enllaços a pàgines web dels esdeveniments des de totes les plataformes.

Durant la sessió també s'ha informat de les properes passes del desenvolupament estratègic de la iniciativa clúster al sector d'esports d'Andorra. La reunió ha aplegat un nombrós públic amb la presència del seleccionadors nacionals de futbol absolut i sub-21, Koldo Álvarez i Justo Ruiz. El calendari estarà plenament operatiu coincidint amb l'inici de la propera temporada el mes de setembre.