L’àrea de Joventut del comú de Sant Julià de Lòria posa en marxa un concurs fotogràfic, titulat ‘Captura l’estiu SJL’ que té com a objectiu principal donar a conèixer com viuen l’estiu els joves lauredians, mitjançant la publicació de fotografies a la xarxa social Instagram. Les fotos hauran d’estar fetes a Sant Julià de Lòria i reflectir un element característic dels mesos estiuencs.

El concurs arrencarà el 2 de juliol a les 9 hores, moment en què es faran públiques les bases a la pàgina web del comú i es donarà per finalitzat el 3 de setembre a les dotze de la nit. Per poder-hi participar, els joves (d'entre els 14 i els 29 anys) hauran de tenir un compte a Instagram i seguir el perfil @jlauredia. Les fotografies hauran de portar un títol i estar etiquetades amb els 'hashtags' #laurèdiajove i #capturalestiusjl. El guanyador serà aquell que obtingui més ‘m’agrada’ i s'endurà com a premi un cap de setmana per a dues persones a Ferrariland. El segon s’endurà una càmera de fer fotografies i el tercer un sopar al Bare Nostrum per a dues persones.