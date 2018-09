El comú escaldenc ha aprovat aquest dilluns el protocol d’acord entre el comú d’Escaldes-Engordany i la resta de propietaris dels terrenys ubicats a la part central de la carretera de l’Obac, on es construirà l’aparcament de l’Escalé, que inclou l’enderroc, el moviment de terres, la construcció i la posterior explotació. El comú podrà dotar a la part alta d’Escaldes de 600 places d’aparcament.

L’aparcament estarà situat entre la carretera de l’Obac i el carrer Mossèn Guillem Adellach, en dues parcel·les en mans del comú i de propietaris privats. L’acord uneix les dues parcel·les permetent un edifici amb sortida per tots dos carrers i aconseguint un accés des de la carretera de l’Obac fins al centre de la parròquia. El comú assumirà el total de la construcció, tot i que les dues últimes plantes seran per als propietaris.

La consellera de PS+Independents Cèlia Vendrell s’ha abstingut, ja que creu que el protocol d’acord entre el consistori i els propietaris està desequilibrat en contra del comú. Segons el text, els treballs d’enderroc i de construcció de l’edifici s’han de dur a terme en un termini de cinc anys o la totalitat de l’edifici passarà en mans dels propietaris. De la mateixa manera, la consellera tampoc veu clar que el comú no hagi convocat cap concurs públic per a les obres d’enderroc i moviment de terres de la parcel·la. Decisió que ha justificat el cònsol menor Marc Calvet pel fet que “el privat ja té un projecte d’excavació i un projecte d’aparcament i no ens sembla raonable tornar a gastar diners en un projecte del qual ja hi ha una promoció, per això nosaltres només l’hem validat”. En la fase de construcció el comú sí que obrirà les obres a concurs públic.

El conseller liberal Marc Magallón també s’ha abstingut perquè, al no rebre l’acord a temps, no ha pogut estudiar-lo abans de la reunió. Tot i això, considera que el projecte és favorable per a la parròquia i espera que, després de més de vint anys, per fi es pugui dur a terme.

Marin també ha recordat que els els aparcaments del Clot d'Emprivat són de propietat privada i “en els pròxims anys el comú els perdrà i ens quedarem orfes d'aparcaments”. La setmana que ve un dels aparcaments de la zona deixarà d'estar en mans del consistori.

En la reunió de consell de comú també s’han aprovat les obres de remodelació de la sala d’actes i de la primera i cinquena planta de l’edifici comunals. “L’edifici va ser constituït con un centre cultural i després de 30 anys necessita unes millores”, ha recordat la cònsol major Trini Marin, que ha anunciat que la reforma tindrà un cost de 486.000 euros. Per altra banda, també s’ha aprovat el subministrament, muntatge i posada en funcionament de quatre unitats de climatització al pavelló Prat Gran, per un import de 253.000 euros.