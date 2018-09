“Els portem un bombó”. D’aquesta manera ha definit la directora de ‘Muda’, Mercè Vila, el que el públic podrà veure aquest dimarts a les 21.30 hores al Centre cultural i de congressos Lauredià. Es tracta de l’estrena de l’obra coproduïda per l’Escena Nacional d’Andorra (ENA), el Grec Festival i La Banda i protagonitzada per Jordi Rico, Maria Lanau i Gloria Sirvent. Aquest dilluns a la tarda l’equip de ‘Muda’ donava els darrers detalls a l’obra, una comèdia dramàtica de Pablo Messiez, segons Vila, “un dels autors més prestigiosos del panorama espanyol”.

Vila ha tingut també paraules d’elogi per als actors i així ha destacat que Lanau “juga a les seves terres”, que ha estat “un privilegi” dirigir Rico i que el públic descobrirà Sirvent i “se sorprendran”.

Els darrers dies de preparatius han estat intensos ja que Sant Julià de Lòria viurà l’estrena de l’obra: “La venim a parir aquí”, ha destacat la directora, detallant la feina per tenir-ho tot preparat i que estigui “a l’alçada per a l’estrena que es mereix l’ENA”, que recolza l’obra juntament amb el Grec. Vila també ha destacat que la música, de Dani Nel·lo, ha estat creada especialment per a l’obra i que s’ha treballat també molt la dramatúrgia, amb un espai que evoluciona al llarg de la representació i en el qual els tres personatges van gestionant la seva solitud. Es tracta, en definitiva, d'una obra “molt bonica, molt dolça”.

Lanau s’ha mostrat molt contenta de tornar a Andorra, concretament a l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià i ha destacat que el seu personatge, la Flor, és una dona que “parla moltíssim” perquè “se sent sola”. Lanau ha destacat que precisament l’obra parla de la solitud i “la necessitat de tenir contacte amb la gent” i ha afegit que per a ella ha estat tot un repte preparar aquest personatge ja que té molt de text i li ha costat estudiar-lo. Així, explica que ara feia molt de temps que no feia un personatge amb tant de text com aquest i ha hagut de passar hores i hores a la biblioteca de Vilassar de Mar, on viu, estudiant i fins i tot ha pres vitamines per ajudar a memoritzar. De totes maneres, quan Vila li va proposar fer l’obra i quan va llegir el paper diu que no hi va dubtar. A l’últim, es mostra “orgullosa” que l’obra porti “el segell d’Andorra” i que pugui veure’s a a diferents llocs de Catalunya, ja que sembla que s’estan lligant actuacions més enllà de les previstes del 4 al 8 de juliol a la Sala Akadèmia de Barcelona.

A l’últim, Sirvent ha destacat la dificultat de preparar el seu personatge, la Muda, que dona títol a l'obra, i que no parla, ja que ha manifestat que “la paraula domina molt” i més en teatre. D’aquesta manera, li ha costat una mica trobar l’equilibri entre “no fer de més i no intentar parlar amb signes”. La Muda és la que escolta el que els altres dos li van explicant. Conclou que ha estat un personatge “diferent” a d’altres que havia fet anteriorment i que ha tardat en anar-lo trobant però que “al final hi vas arribant”. A l’últim, explica que se li fa una mica estrany que l’estrena es faci fora del lloc on han assajat, ja que és com si fos una gira i una estrena al mateix temps. Ahora, però, diu que està bé perquè hi ha l’intriga de què passarà.