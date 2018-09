Segons informa el Govern en un comunicat, el ministeri de Salut ha tingut coneixement, a través de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produïts de santé (ANSM) i de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), de dues mesures de seguretat que afecten a productes de la marca Accu-Chek fabricats per l’empresa Roche Diabetis Care. Els productes afectats són les tires reactives per a la determinació de la glucosa en sang Accu-Chek Aviva i Accu-Chek Performa, així com la bomba d'insulina Accu-Chek Insight. L’empresa Roche ha decidit procedir a la retirada d’un lot de tires reactives Accu-Chek Aviva i Accu-Chek Performa a causa de la possibilitat que puguin donar una falsa lectura o, en alguns casos, un missatge d’error.

En cas de disposar de les tires reactives de glucosa Accu-Chek Performa (lot 476256, caixa de 2×50, i caducitat de 31/12/2018) no s'han d'utilitzar i fer servir un altre lot de tires reactives per al control de la glucosa, així com dirigir-se a la farmàcia a efectuar el canvi de les tires afectades per unes altres. De cara als professionals de centres sanitaris i oficines de farmàcia, cal retirar-les de la venda i, si s'ha lliurat o venut les tires reactives afectades a algun pacient, cal intentar contactar-lo per compartir aquesta informació, així com contactar amb el distribuïdor per tal d’informar del cas i rebre les indicacions escaients.

A més, l'empresa Roche Diabetis Care ha detectat alguns casos de cartutxos d'insulina amb fuites que han ocasionat reaccions adverses greus com cetoacidosi. Per aquest motiu, el fabricant està reforçant les instruccions sobre l’ús de la bomba d'insulina Accu-Chek Insight, per reduir el risc que es produeixin fuites d'insulina després de canviar el cartutx precarregat. L'empresa està enviant notes d'avís als centres sanitaris i pacients que disposen del producte afectat per advertir-los del problema detectat.