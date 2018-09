El mes de maig s’ha tancat amb un increment en els abonats als serveis de telefonia fixa, mòbil i banda ampla. D’aquesta manera, els primers arriben ja a 46.647, mentre que els de telefonia mòbil se situen en 80.768 i els que fan servir la banda ampla són 34.039. Els increments, respecte al mes de maig de l’any passat són, respectivament del 0,5% i el 4,8% en mòbils i Internet.

Altres de les dades facilitades aquest dilluns pel departament d’Estadística del Govern posen en relleu que pel que fa a abonats de telefonia fixa destaca la variació positiva en abonaments a canals de veu per centraleta IP que creixen un 17,2% respecte a l’any anterior. En telefonia mòbil els contractes creixen un 6,5%.

Tal com afegeix la nota emesa des d’Estadística, durant els primers cinc mesos de l’any, en comparació al mateix període de l’any anterior, hi ha hagut una variació percentual negativa en telefonia fixa (-0,3%). Per contra, hi ha hagut una variació positiva en telefonia mòbil i en els abonats a Internet de banda ampla, ambdós del 5,0%.

Quant als abonaments per servei, les dades mitjanes dels darrers dotze mesos se situen en 46.720 abonats per a la telefonia fixa, amb una variació percentual negativa del -0,6% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 79.418 abonats, amb una variació positiva del 6,0%, i per Internet de banda ampla se situen en 33.654 abonats, amb una variació percentual també positiva del 5,4%.

D’altra banda, el tràfic telefònic en minuts sense Internet, durant el mes de maig, se situa en 15,15 milions, amb una variació percentual negativa del -8,4% respecte al maig de l’any 2017. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 10,08 milions de minuts (66,5% del total i amb una variació percentual negativa del -12,3%), mentre que el tràfic internacional ha estat de 5,08 milions de minuts (33,5% del total i amb una variació percentual positiva del 0,4%).

Durant els primers cinc mesos de l'any, en comparació amb el mateix període del 2017, hi ha una variació percentual negativa del -1,6% en el tràfic telefònic en minuts sense Internet. Això ve donat pel fet que el tràfic nacional té una variació del -1,9% i l’internacional del -1,0%.

Quant al tràfic telefònic de minuts sense Internet, les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos se situen en 195,59 milions, amb una variació percentual negativa del -0,5% respecte al mateix període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, els minuts han estat de 127,93 milions (65,4% del total i amb una variació percentual positiva de l’1,5%) i pel tràfic internacional, els minuts han estat de 67,66 milions (34,6% del total i amb una variació percentual negativa del -4,1%).

El tràfic per Internet en GB durant el mes de maig se situa en 3,01 milions de GB, amb una variació percentual positiva del 37,1% respecte al mes de maig de l’any anterior.

Durant els primers cinc mesos de l'any, en comparació amb el mateix període del 2017, hi ha hagut una variació percentual positiva en el tràfic per Internet del 43,3%, és a dir, el tràfic nacional ha tingut una variació del 5,1%, el tràfic internacional del 56,4% i el tràfic per Internet mòbil del 69,4%.