Tal com marca la llei del Pla d'estadística 2018-2021 i el seu desplegament en el primer Programa estadístic per a l'any 2018, el departament d'Estadística ha publicat per primera vegada dades sobre transaccions imobiliàries i preus de l'habitatge i sòl, tant del 2017 com del primer trimestre del 2018. Es tracta d'una publicació extensa on hi destaquen dades com que al llarg de l'any passat les transaccions immobiliàries van créixer un 11,6%, però que en canvi els béns immobles transmesos van disminuir un 7,2%. En aquest sentit, el que més va davallar són els béns immobles d'obra nova transmesos, concretament un 67,5% respecte a l'any anterior. Respecte a la superfície construïda tramsesa, va davallar un 55%, i finalment pel que fa al preu de l'habitatge i el sòl dels béns transmesos va incrementar-se un 9,6%. En aquest sentit, el preu del metre quadrat es va establir en els 1.525 euros.

Tot i aquesta xifra mitjana del preu mitjà del metre quadrat de les transaccions, varien molt les xifres si s'estableix una comparativa entre parròquies. Així, el preu del metre quadrat a Andorra la Vella s'eleva fins als 2.250 euros (creix un 21,5%), i en canvi a Canillo, on és més barat, és de 1.245 euros (creix un 3,4%). El preu del metre quadrat estava en progressió descendent des del 2011 (llavors fregava els 2.200 euros de mitjana), i aquest 2017 és el primer any que repunta.

Per tipologia de bé immoble, el metre quadrat més car és el dels locals comercials (2.311 euros), i el més barat el dels terrenys (936 euros).

Anant ara a les transaccions immobiliàries, és a dir, el que passa pel notari i s'escriptura, l'increment de l'11,6% és fruit sobretot a l'augment viscut a les parròquies de la Massana (23%), Escaldes-Engordany (19,7%) i Sant Julià de Lòria (81,3%). Van ser en total 1.907 transaccions les que es van fer l'any passat, per les 1.709 del 2016. La dada del 2017 és la més alta des del 2010, mentre que la del 2012, 851, és la més baixa des de llavors.

En canvi, els béns immobles transmesos (dins una transacció pot haver-hi un o molts béns), que van ser 5.063 l'any passat, representen 393 menys que al 2016. Sobretot en el cas de la tipologia considerada edificis, que van passar de 32 a 9. I per tipus d'obra, les transmissions cauen molt significativament en el cas de les noves, un 67,5%, i en canvi creixen les de segona mà, un 21,7%. En l'evolució des del 2010, es venia d'increments des del 2012, i aquest 2017 s'ha constatat de nou una caiguda.

Així mateix, Estadística també fa pública l'evolució del valor en euros d'aquests béns immobles transmesos, el qual va ser de 652.057.175 euros, pels 729.649.220 del 2016. La caiguda aquí és del 10,6%. Nomes els terrenys i les places d'aparcament pugen.

Finalment, l'any passat es van construir 492.099 metres quadrats de béns immobles, la meitat que l'any anterior. En el cas dels pisos, la superfície va caure un 79%, en el cas dels edificis un 84% i, en canvi, les places d'aparcament van créixer un 1,6%.

Un 2018 que va en la mateixa línia

Aquesta nova publicació estadística, que es publicarà a partir d'ara de manera trimestral, avança ja les dades dels tres primers mesos del 2018, on l'evolució és força similar a la viscuda tot el 2017. Així, les transaccions immobiliàries han crescut un 7,7% respecte al mateix període de l'any anterior, arribant a les 407. Així mateix, el nombre de béns immobles transmesos ha caigut un 3,6%, sobretot a causa dels pisos, els habitatges unifamiliars, els edificis i les altres construccions. En total estem parlant de 1.125 béns immobles.

En canvi, el valor d'aquests béns transmesos ha crescut, concretament un 46,2%, pels locals comercials i els magatzems, que ho fan en aquest cas un 219,3%, així com els aparcaments, que segueixen tenint un comportament a l'alça.

I per acabar, anant ara a la superfície construïda, podríem parlar d'una bona notícia ja que s'ha registrat un increment del 82,8%.