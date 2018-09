Fa quatre anys, la plantilla d'Ordino Arcalís era de 23 persones fixes. A dia d'avui, n'hi ha 35, a més d'una quinzena que tenen contractes de deu mesos. Així ho ha explicat el director de l'estació, Xabier Ajona, que ha plantejat que aquest augment, tot i que ha suposat un increment també de la massa salarial, ha significat “un estalvi” econòmic ja que, Arcalís, “per la seva estructura i localització”, és més eficient si s'internalitzen una sèrie de tasques. Tenint en compte que aquesta manera de funcionar ha donat bons resultats, no hi ha intenció de modificar-la, tot i el canvi d'estructura que ha viscut la societat Secnoa des de l'1 de juny. En d'altres paraules, l'estructura de la plantilla de l'estació no es veurà alterada, tot i que Secnoa sigui ara majoritàriament de Saetde i que Joan Viladomat hagi subtituït a Josep Àngel Mortés com a president.

“Estic convençut que no hi haurà reducció”, ha assegurat Ajona, “perquè al final l'equip que ha aconseguit estar on estem és l'actual”. A més, “Viladomat ens ha expressat la seva confiança en la tasca que estem fent” i, per tant, “no tindria sentit” anar en la direcció de reduir o canviar la configuració de la plantilla, ha afirmat el director d'Arcalís. En qualsevol cas, si hi ha canvis és per engrandir-la, ja que la temporada vinent hi haurà un nou giny, el telecabina que unirà l'Hortell amb la Coma i caldrà personal per a les tasques de manteniment i de gestió, ha plantejat.

Ara bé, el que no ha negat Ajona és que s'està treballant per establir sinergies amb Saetde i que hi haurà alguns canvis, però “per encara ser més productius i eficients”. “No es pot seguir treballant igual”, tenint en compte que si s'estableixen relacions amb la societat del Pas de la Casa-Grau Roig pot servir, al seu parer, per ser més forts en la relació amb els proveïdors o per assolir un objectiu concret.

“Hi ha una sèrie d'aspectes on Saetde pot aportar coneixements”, ha plantejat i, per tant, en aquest punt sí que es donarà “una col·laboració estreta entre equips”. I a l'inrevés, ja que Secnoa pot aportar “visions diferents” sobre la manera de fer o de buscar solucions amb pocs recursos, que és com ha treballat fins ara.