Han estat moltes les persones que han omplert la plaça del Poble d'Andorra la Vella aquest diumenge al migdia per gaudir de l'aperitiu rumbero i l'actuació de Sabor de Gràcia, emmarcats en la Festa del Poble. La cònsol major, Conxita Marsol, ha destacat que és una celebració que s'està “consolidant” després que l'actual corporació comunal la recuperés posteriorment a uns anys sense celebrar-se i l'ha qualificat de festa “necessària”, com a punt de trobada entre els ciutadans.

Marsol ha posat en relleu que cada vegada més la gent coneix aquesta celebració que coincideix amb el dia de Sant Joan i que des de la corporació esperen que acabi esdevenint “una tradició”. La festa ja va tenir l'any passat, amb Los Manolos, un aire molt 'rumbero' i aquest any s'ha repetit la fórmula, ja que la cònsol major ha destacat que s'ha volgut apostar per “coses animades” com la rumba catalana, que arriba a tothom. Ha reconegut que és “atípic” que es faci en l'horari en què es fa, al migdia, tot i que creu que funciona. De fet, de cara a l'any que ve es vol mantenir “la mateixa línia” fent petits retocs per arreglar alguna cosa, tal com ha comentat Marsol. La cònsol també ha posat en relleu el fet que l'afluència hagi estat similar a la de l'any passat malgrat que la festa hagi coincidit amb cap de setmana.

La celebració d'aquest diumenge ha començat amb la missa solemne, amb l'acompanyament dels Petits Cantors a l'església de Sant Esteve. Tot seguit la plaça del Poble ha acollit l'aperitiu 'rumbero' i l'actuació de Sabor de Gràcia que han ofert l'espectacle 'Sabor a Peret!', amb que el grup homenatja al pare de la rumba catalana. A la tarda serà el torn dels més petits que podran gaudir de l'espectacle 'Un tren de cançons', de Jordi Tonietti i a les 22 hores tindrà lloc el gran castell de focs artificials.