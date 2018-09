Amb l'objectiu de donar una imatge més homogeneïtzada dels comerços de la parròquia d'Ordino, el comú ha aprovat modificacions a la normativa reguladora de rètols i terrasses de bars. Aquestes modificacions ja estan en vigor i tots els nous negocis que es muntin a partir d'ara a la parròquia hauran d'adaptar-se a la normativa. En el cas dels ja existents, la corporació ha donat una moratòria fins al març del 2020, per tal que els comerciants tinguin temps suficient per fer les inversions necessàries, ha explicat el conseller d'Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització del comú ordinenc, Xavier Herver.

Els canvis cerquen millorar la imatge sobretot del casc antic d'Ordino, així com de la resta de pobles de la parròquia. En l'actualitat hi ha barreja de colors, materials i decoració que no van “en la línia” de la bellesa dels cascs antics, ha exposat Herver. “Entenem que si tot està harmonitzat, això reverteix en l'interès del turista”, ha afegit.

Per exemple, dins les modificacions, es planteja que les terrasses de bars i restaurants han de ser totes de mobiliari de fusta (tractada per afrontar l'hivern, com és el cas de la que s'utilitza per a les parades d'autobús), i no poden superar l'espai delimitat per a cada comerç, ni amb el mobiliari de terrassa ni amb d'altra decoració com barrils o 'flyers', ha informat el conseller. Així mateix, el comú delimitarà amb marques les terrasses, perquè es respecti la distància mínima i els vianants puguin circular sense problemes. També es fa especial incidència en què els comerciants adaptin aquests espais per a les persones amb mobilitat reduïda.

Pel que fa a la rotulació, només es poden emprar tres materials: fusta, acer patinable i coure. Podrà ser retolació retroil·luminada, però les lletres hauran de ser sempre sobre fons blanc.

Aquestes mesures són específiques per als cascs antics, ha explicat Herver. En el cas dels comerços més enllà d'aquesta zona, la decoració i senyalització també haurà d'estar “harmonitzada amb l'entorn”, fent ús de colors clars.

La nova normativa va ser explicada aquest dijous al vespre en una reunió amb la recent creada associació d'hotelers i comerciants de la parròquia. Pel que fa al grau d'acceptació, “sempre que es canvien coses, hi ha cert rebuig inicial”, ha reconegut Herver, sobretot en el cas dels que recentment han fet inversions i volen rendibilitzar-les el major temps possible. En qualsevol cas, Herver ha garantit que estudiaran cas per cas “per donar un cop de mà” en el que faci faci falta. A més, ha assegurat que hi ha molts comerços que ja a dia d'avui compleixen amb la normativa.