El 8 de maig, durant una sessió de consell de comú, el cònsol major de Sant Julià, Josep Miquel Vila, anunciava l'aturada del projecte del ràfting a la parròquia. Cal entomar el projecte “amb més calma per minimitzar els errors”, manifestava. El ràfting era una aposta ferma de la corporació per rellançar la localitat laurediana com a focus d'atracció turística, però que els darrers mesos s'havia anat diluint per les complicacions del projecte en sí. Complicacions que havien fet descartar el mateix projecte -en aquest cas de més envergadura ja que abastava les parròquies d'Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià-, al mateix Govern. Per tot plegat, el ministre de Turisme, Francesc Camp, considera que la decisió de repensar-s'ho del comú és l'encertada.

“Ja vam posar sobre la taula des del Govern”, ha manifestat Camp, que el tema del cabal del riu “és molt crític” i que no es podia garantir l'activitat a l'estiu. És a dir, només estava garantida a la primavera, quan “està clar que el gruix de turistes haurien vingut a l'estiu”, ha plantejat. Per tot plegat, al parer de l'executiu és una “activitat arriscada” perquè pot generar “un cost important pel retorn que pot tenir”.

En conseqüència, el ministre ha celebrat que, a poc a poc, “el comú de Sant Julià veu que s'ho han de revisar, com a mínim”. Creu que és bo que n'estigui revisant els paràmetres abans de prendre una decisió definitiva “de cara a aquest any o els següents”.

Camp, que va fer aquestes manifestacions aquest dijous durant l'entrega de diplomes de la primera promoció del curs d'habilitació d'informador turístic, ha volgut deixar clar, però, que no va ser un error de càlcul llançar el projecte des del Govern per després fer-se enrere. Ha recordat que al ministeri de Turisme sempre hi ha propostes sobre la taula i que s'ha de ser “transparents”. L'ideal seria “el que no es tira endavant no dir-ho”, però en aquest cas es va decidir explicar i, després d'analitzar tots els paràmetres, “el tema del cabal va ser el que més va frenar el Govern”. En canvi, “el comú va continuar insistint” i, tot i que ara s'ho ha repensat, “caldrà veure la decisió definitiva”, ha plantejat.

Per la seva part, el comú de Sant Julià ha reiterat que el projecte està aturat, però que no vol dir que estigui descartat del tot. De totes maneres, ja s'està treballant en d'altres possibilitats per posar en valor el riu i seguir amb l'objectiu de convertir la localitat de Sant Julià en la cota 900 de Naturlàndia.