L'Associació de Fallaires d'Andorra la Vella ha volgut retre, en el tradicional acte de la rebuda de la flama del Canigó i la rodada de falles a la plaça del Consell General, un sentit homenatge a Rosa Ferrer, en reconeixement al seu suport perquè les festes del foc i del solstici d'estiu als Pirineus fos declarada patrimoni cultural immaterial de la Unesco. Tal com ha explicat el president de l'associació Santi Sánchez, “no els agrada fer homenatges pòstums” però en aquest cas no va ser possible fer aquest reconeixement a l'excònsol major d'Andorra la Vella en vida. El seu fill i familiars han rebut un obsequi de l'associació. Sánchez ha destacat que cada 23 de juny hi haurà “una falla preparada per a ella”, ja que, ha afegit, “tenia ànima de fallaire”.

D'aquesta manera, els fallaires han destacat el suport que Ferrer va oferir tant a l'entitat perquè pogués celebrar la seva festa com a “nivell internacional”, per aconseguir el reconeixement que ha assolit la festa del foc. Sánchez ha subratllat, de fet, que el seu paper va ser “clau”.

L'acte ha arrencat amb l'arribada de la flama a la plaça del Consell General, portada pels representants d'Ordino i, posteriorment, el síndic general, Vicenç Mateu, ha llegit el manifest en què ha remarcat que el reconeixement com a patrimoni a aquesta festa ha donat “un nou impuls a la tradició de rodar falles” i també ha permès descobrir altres tradicions molt similars, com pot ser la dels 'fireballs' d'Stonehaven, a Escòcia. Mateu ha fet una crida als fallaires a ser portadors del foc que ens recorda “d'on venim i ens projecta cap al futur”.

Després de l'homenatge a Ferrer els representants d'Stonehaven han fet una exhibició de la rodada de boles de foc que ells celebren la nit del 31 de desembre a l'1 de gener. Sánchez ha destacat la “il·lusió” que els fa a l'associació que membres de l'Stonehaven Fireball Association estiguin a Andorra i que des del principi s'hagin mostrat oberts a l'intercanvi. “És meravellós i molt emocionant, perquè viuen la tradició com nosaltres”, ha dit. Aquest intercanvi perdurarà, ja que a l'hivern una delegació de l'Associació de Fallaires d'Andorra la Vella viatjarà a Escòcia per veure aquesta tradició.

L'acte ha continuat amb el relleu entre els fallaires majors i menor. Aquest any el menor és Cerni Castellon i el major Ivan Duran. La principal novetat és que aquest any el fallaire major ho serà de les Valls d'Andorra i no només d'Andorra la Vella. Això, segons Sánchez, és un “pas molt important” i, en aquest sentit, ha explicat que quan la tradició es va recuperar això ja era així, tot i que després només Andorra la Vella el va mantenir. Aquest fet suposa una passa més per la “unió del col·lectiu” que ja fa anys que treballa per assolir una associació conjunta. Per a Sánchez es tracta d'un fet “molt positiu per als fallaires i per al país”. De fet, Sánchez ha destacat que aquest any Ordino se sumi a la rodada de falles i ha desitjat que “serveixi com a impuls” perquè les dues parròquies que falten, Canillo i la Massana, s'hi afegeixin a la festa.

Posteriorment al relleu, el fallaire major ha encès la primera falla i l'ha feta rodar. Tot seguit se li han afegit les autoritats, entre els quals el síndic general, el cònsol menor d'Andorra la Vella, la d'Ordino, el conseller general Carles Jordana, consellers comunals com David Astrié o Josep Roig i l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Manuel Montobbio. L'acte l'organitzen conjuntament l'associació de fallaires i el Centre de la Cultura Catalana.