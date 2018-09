La colla de Geganters de Sant Julià de Lòria ha donat aquest dissabte el tret de sortida a un seguit d'actes previstos per a la commemoració dels 35 anys de la Dama Blanca i el Rei Moro. La jornada ha arrencat amb una aviada de coets i tot seguit els gegants i gegantons, acompanyats per l'Esbart Laurèdia i la xaranga Entrompats Band han fet una cercavila pels carrers del poble, a la qual s'han sumat molts ciutadans, animats per la festa i el bon temps. L'acte s'ha clos amb el ball de gegants i el repartiment de coca de Sant Joan per a tothom. El cap de colla, Jordi Díaz, ha explicat que el repte és “captar gent” que s'integri als geganters i per aquest motiu ha fet “una crida a la gent que surti de casa i s'apunti a les entitats culturals”, ja que, ha afegit que s'ho passen “molt bé”.

D'aquesta manera, Díaz ha recordat que actualment la colla està integrada per una vintena de persones i que el que es vol és a poc a poc anar preparant el relleu. Per aquest motiu es van fer els gegantons, per animar la canalla, i de fet, s'han assolit els fruits perquè “l'acollida és bona”, tal com comenta el cap de colla.

Amb l'acte que s'ha fet aquest dissabte al migdia els Geganters de Sant Julià de Lòria han donat el tret de sortida a un seguit de propostes pensades per commemorar els 35 anys de vida dels gegants. Entre les activitats, hi haurà una exposició amb fotografies i vestits dels gegants que permetran a la gent “conèixer la seva història”. Ja per la festa major arribaran els actes “més protocol·laris”.