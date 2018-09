El cap de Govern, Toni Martí, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, han assistit aquest divendres al vespre a la cerimònia d'inauguració dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018, que ha tingut lloc al Nou Estadi de Tarragona, el camp del Nàstic. Martí i Gelabert han donat suport als 31 atletes andorrans que participen en l'esdeveniment, i que com la resta de delegacions han desfilat per l'estadi, encapçalats per la nedadora Mònica Ramírez, que ha estat l'encarregada de portar la bandera.

El cap de Govern i la ministra han compartit la llotja d'autoritats -que comptava amb més de 500 persones- amb el rei Felip VI, el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el president de la Generalitat Quim Torra. De fet, Martí estava situat a la segona filera, just darrere de Sánchez. Aquesta primera trobada ha centrat l'atenció mediàtica de la cerimònia, ja que fins a l'últim moment Torra no havia confirmat la seva presència i s'havia plantejat plantar el rei per les tenses relacions que la Generalitat manté amb la corona arran del discurs de Felip VI del 3 d'octubre, pel fet que no condemnés la violència de l'1-O i avalés l'aplicació de l'article 155. El president de la Generaliatat ha aprofitat aquesta primera trobada per lliurar al rei el llibre 'Dies que duraran anys', de Jordi Borràs, i els informes del Síndic de Greuges sobre la violència policial de l'1-O.

La cerimònia d'inauguració ha tingut com a punt culminant l'arribada de la bandera dels jocs des de l'aire, a càrrec d'un grup de paracaigudistes de l'exèrcit espanyol. L'acte ha comptat amb diverses actuacions musicals i ha tingut com a fil conductor dos dels símbols de la ciutat: l'aigua del mediterrani i les ruines romanes.