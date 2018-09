Vi i música s'han unit amb Vibliosons, un tast de vins de la laurediana Casa Auvinyà acompanyat amb música clàssica en directe del violinista i membre de l'ONCA Alexandre Aràjol, amb la voluntat d'evocar una sensació única per a tots els sentits.

Els vins que es tastaran provenen del celler de la Casa Auvinyà, on treballen les vinyes a 1.200 metres d'altitud. La producció va iniciar-se al 2005, quan Cristina Tor, amb els altres tres membres del seu equip, van decidir posar en marxa un projecte de recerca a les terres del Principat. “Ens va ser molt difícil perquè vam començar a treballar unes terres que no s'havien conreat mai i no podíem preguntar a ningú”, comenta Tor. Tretze anys després, l'equip ha aconseguit produïr cinc varietats de vi blanc i negre.

Segons Tor, l'altura és una de les característiques que fan que el vi andorrà sigui únic, però també hi ha altres factors que hi influeixen. Al Principat el temps és fred a l'hivern i càlid durant el temps de la verema, fet que li dona un sabor diferent a la resta de vins treballats a menor altitud. El celler compta amb 5.000 ceps i produeix 3.000 ampolles a l'any.

En una cata de vins el gust o l'olfacte són importants, però tant Tor com Aràjol han volgut crear una sensació única utilitzant com a banda sonora peces claus de la música clàssica. “He intentat inspirar-me en els tres vins que es tastaran des d'un punt de vista musical, amb l'ajuda de la Cristina”, explica Aràjol, ja que “són obres amb les que jo em trobo còmode i que crec que poden ser interessants per a una vetllada com avui”. El músic ha interpretat composicions de Telemann, Corelli o Txaikovski.