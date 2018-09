Els ministres de Turisme, Francesc Camp; Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, han lliurat aquest dijous els diplomes de la primera promoció del curs d'habilitació d'informador turístic. Es tracta d'una formació que integra l'històric curs de guia cultural –que enguany compleix 25 anys– i que dona resposta a les demandes del sector, que des de fa anys reclamaven regular la professió i evitar l'intrusisme. La primera edició –feta com a prova pilot– es va dur a terme el mes de novembre passat i la van acabar setze persones.

De cara a la segona edició, que tindrà lloc el novembre vinent, s'amplien les hores lectives de 72 a 98 per tal d'incloure mancances que s'han detectat, com ara formació en primers auxilis i més incidència en les tècniques de comunicació i dinamització de grups turístics. El ministre de Turisme, Francesc Camp, ha destacat que aquest curs és una peça clau per tal que els visitants s'enduguin el millor record d'Andorra, tenint en compte que cal reforçar la qualitat del servei envers els turistes.

A més, Camp ha dit que la formació posa les bases perquè en un futur es pugui crear una carrera de guia turístic, tal com s'ha fet amb les professions de monitors d'esquí o de muntanya a l'EFPEM. Primer, però, el ministre ha dit que cal consolidar aquesta formació, com a mínim dos o tres cursos, i si llavors s'observa que hi continua havent demanda, faran el pas cap a una formació universitària reglada.