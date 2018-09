El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha anunciat durant el debat que s’ha fet al Consell General de les lleis de la Universitat d’Andorra i de l’ensenyament superior que “en breu” espera poder donar “bones notícies” sobre l’establiment de nous centres d’ensenyament superior al país. De fet, el text que regula aquest ensenyament suposarà que aquesta obertura es pugui fer, a partir d’ara, per via administrativa i que, per tant, no calgui una llei específica. Precisament aquest punt ha estat el que ha provocat que aquest text legal hagi comptat amb el vot en contra del conseller de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, mentre que la resta de formacions hi han votat a favor. També ha estat positiu el vot a la llei de l’UdA, que s’ha aprovat per assentiment.

Jover ha posat en relleu el fet que aquests dos textos legals suposen un “pas més” en la consolidació de l’ensenyament superior i que aquest estigui basat en aspectes com la recerca, la no discriminació, la qualitat de la formació dels joves i, fins i tot, la diversificació econòmica. Les diferents formacions polítiques han posat en relleu el tarannà positiu que hi ha hagut en la comissió legislativa i s’ha coincidit en el fet que són textos necessaris tant per a la consolidació de l’ensenyament superior com per al reconeixement de la Universitat d’Andorra.

D’aquesta manera, el conseller de Liberals d’Andorra, Ferran Costa, ha posat en relleu que eren “dos textos necessaris, sòlids”, ja que asseguren la consolidació del l’ensenyament superior i la qualitat, tot i que no comparteixen que els plans d’estudi hagin de ser aprovats pel Govern. De fet, creuen que s’hauria de donar la possibilitat de garantir l’autonomia acadèmica de les institucions. També creuen que s’hauria de mantenir l’estructura actual del vicerectorat, tot i que Jover li ha respost que amb la nova llei es reforça aquesta figura. Pel que fa al Partit Socialdemòcrata, Pere López ha destacat que la llei de l’UdA clarifica la seva estructura i, pel que fa al text sobre l’ensenyament superior, ha manifestat el seus dubtes sobre el fet que les universitats privades no hagin de tenir una llei pròpia, ja que considera que si el projecte és fallit pot malmetre la imatge del país. El mateix criteri que seria necessària una llei per a cada centre ha estat compartit per Víctor Naudi, que ha considerat, però, necessària la llei de la Universitat d’Andorra. Unió Laurediana i Consellers Independents de la Massana han votat de manera favorable als dos textos i, en aquest sentit, la consellera Carine Montaner ha destacat els punts favorables de les lleis. A l’últim, el conseller de Demòcrates per Andorra Josep Anton Bardina ha dit que la llei d’ensenyament superior reforça la internacionalització i que la de l’UdA la “modernitza” i ajuda al seu desenvolupament.