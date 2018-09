El potencial d'Andorra com a plataforma tecnològica s'ha posat de manifest durant el XXè cicle d'Empresa Familiar i Qualitat sobre 'Canvis tecnològics i emprenedoria III'. La jornada ha estat inaugurada pel president de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), Francesc Mora, qui ha afirmat que el país “té moltes possibilitats de desenvolupar-se en temes concrets i un element molt important és la tecnologia, que és la principal generadora de riquesa en els països més desenvolupats”.

S'han presentat quatre projectes innovadors, un dels quals ja està implantat a Andorra amb una iniciativa del coronel de l'exèrcit de l'aire francès, Thierry Bacquey. L''Escut Security Services' posa l'accent en les formacions en matèria de seguretat i, especialment, en la normativa internacional. Segons Bacquey, “si fas una formació a França la faràs amb la normativa francesa i si la fas a Espanya amb l'espanyola. A Andorra, com que no forma part de la Unió Europea, podem oferir la formació en normativa internacional que és vàlida a 192 països i no estàs limitat a treballar a França i a Espanya”. Pel proper curs ja hi ha 450 inscrits, cosa que, per Bacquey, “pot propiciar una bona ocupació hotelera en temporades baixes”. L'escola compta amb antics militars francesos i Bacquey, que va obtenir la titulació per poder impartir la formació als Estats Units, ha posat molt èmfasi durant la seva presentació en la importància que té actualment la seguretat.

Els altres tres projectes s'han donat a conèixer amb l'objectiu de trobar inversors o de poder-se implantar a Andorra. En el cas de 'Natural Machines' ja hi ha uns socis andorrans. És un projecte que imprimeix aliments saludables mitjançant una impressora 3D que es diu 'Foodini'. Es tracta de la primera impressora d'aliments que hi ha al món. 'Foodini' imprimeix tot tipus d'aliments frescos i nutritius, des de salats a dolços. Aquest nou aparell, innovador i a l'avantguarda de la indústria alimentària, incorpora una enorme pantalla tàctil en la qual l'usuari tria la recepta d'impressió, gràcies a la seva connexió wifi. Una vegada seleccionada, es preparen els ingredients frescos en una pasta, es col·loquen dins d'unes càpsules de 120 centímetres cúbics d'acer inoxidable reutilitzables i s'inicia l'operació. La màquina, amb la grandària d'un microones, pot treballar fins a amb cinc aliments diferents alhora i permet preparar plats com la pizza, raviolis, pasta, galetes o puré de patates, per a fins a tres o quatre persones. Així, 'Foodini', segons el seu promotor Emilio Sepúlveda, “forma part d'una nova generació d'electrodomèstics que combina tecnologia, menjar, art i disseny i que, a més, contribueix a un estil d'alimentació saludable”.

El neurocirurgià i emprenedor nord-americà, John Manglardi, ha assegurat que Andorra “pot ser un petit 'Silicon Valley'”. Manglardi ha presentat el projecte Optimus que planteja una solució tecnològica als quiròfans convencionals reorganitzant l'entorn de les sales d'operacions. Manglardi vol implantar aquest model a Andorra. El sistema registra el que passa dins el quiròfan des de tots els angles i envia en temps real informació del que fan els metges. D’aquesta manera, un cirurgià especialista podria guiar un altre company sense haver de ser-hi present. I és que l’objectiu d’aquest sistema és que finalment s’acabi utilitzant en operacions de teleassistència en què els equips es trobin a milers de quilòmetres de distància.

Pel que fa al projecte Boolino és una proposta que ofereix als pares una experiència de lectura interactiva per als seus fills, amb el potencial d'accedir al món dels llibres de manera fàcil i organitzada. Inicia un model d'expansió internacional basat en l'educació literària en línia. La jornada que ha comptat amb les ponències de Xavier Pont sobre 'Tecnologia i impacte social' i d'Alejandro Ebrat sobre 'Planificar la sucessió familiar: evitar els testaments conflictius i les guerres familiars', s'ha fet a Anyós Park, organitzat per l'EFA amb el patrocini de Crèdit Andorrà i de MoraBanc.