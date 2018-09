Els dies 22, 23 i 24 de juny tindrà lloc a Orduña (País Basc) el VIII European Team Championship, campionat de pitch&putt que comptarà amb la participació d’un equip que representarà Andorra.

Els jugadors de l’equip pertanyen a l’Associació Club Esportiu de Pitch&Putt d’Andorra (AAPP), associació esportiva sense ànim de lucre que treballa pel foment, la promoció, la pràctica, el desenvolupament i la representació del pitch&putt a Andorra, així com la projecció i divulgació d’aquest esport, dins i fora del país. L’associació compta des de fa anys amb el patrocini de Crèdit Andorrà.

El VIII European Team Championship inicia el seu recorregut aquest divendres dia 22 de juny, sota el format Stroke Play. En aquesta modalitat de joc guanya el jugador que fa el recorregut amb menys cops. El resultat de l’enfrontament entre tots els equips determinarà la composició de tres grups, amb tres caps de grup, que seran els equips que hagin aconseguit millors resultats.

A continuació s’enfrontaran novament al recorregut de divuit forats, sota la modalitat de Match Play, en format individual i de parella. El Match Play consisteix en jugar forat a forat, i s’adjudiquen punts per l’enfrontament guanyat o empatat. L’enfrontament de parelles es desenvoluparà en la modalitat de Foursomes, que consisteix en què els jugadors de la parella donen el cop de sortida, un en els parells i l’altre, en els imparells i, a continuació, es van alternant els cops fins acabar el forat.

El campionat seguirà dissabte amb nous enfrontaments, sota les modalitats Match Play i Foursomes, que aniran definint les posicions, per finalitzar el diumenge dia 24, que conclou el campionat i es determinarà l’ordre en què quedaran els respectius equips. Un cop finalitzat, hi haurà la cerimònia de clausura del campionat, amb el corresponent lliurament de premis i un aperitiu de comiat, en el qual els jugadors deixaran enrere la rivalitat, per passar a compartir uns moments de companyonia, pròpia d’aquests esdeveniments de l’esport del pitch&putt.

Tal i com ja ha publicat la FIPPA (Federació Internacional de Pitch&Putt), l’equip andorrà, sorgit dels millors classificats del darrer rànquing d’Andorra finalitzat (2016-2017) estarà format per Antoni Armengol, Josep Escabrós, Gonzalo Mendoza, Ricard Morat, Moisés Pernía, Joan Jordi Segura, i com a capità s’ha designat a Xavier Feliubadaló. Tots ells han competit en el rànquing d’Andorra, en el Campionat Individual d’Andorra o en el Campionat de Parelles d’Andorra, ocupant, alguns, les primeres posicions o situant-se entre els cinc primers classificats.

Segons publica la FIPPA, en aquesta edició de 2018, la VIII European Team Champioship compta amb la participació d’un total de nou equips: Andorra, País Basc, Catalunya, França, Galícia, Gran Bretanya, Irlanda, Noruega i Suïssa.