Demòcrates per Andorra (DA) ha celebrat aquest dimecres una nova sessió monogràfica oberta a la militància centrada en l’acord d’associació amb la Unió Europea. La ministra d’Exteriors, Maria Ubach, ha situat el moment del treball que s’està desenvolupant, des de fa tres anys, per a la consecució d’aquest nou marc de relacions que busca el futur encaix d’Andorra a Europa. La d’aquest dimecres ha estat la vuitena sessió que programa el partit amb l’objectiu de generar un espai de debat amb la militància sobre temes d’actualitat i per donar a conèixer de primera mà l’evolució dels projectes i proposicions legislatives al Consell General i al Govern.

Amb la perspectiva d’aquests tres anys de treball –la primera sessió de negociació va tenir lloc el maig del 2015– Maria Ubach ha avançat que l’acord institucional podria tancar-se durant l’estiu o la tardor del 2019. A banda de les previsions objectives que es desprenen de l’avenç dels treballs, s’hi suma també la voluntat expressada pel president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, en la línia d’assolir un acord abans no finalitzi el seu mandat.

Maria Ubach ha explicat les bases sobre les quals el Principat sustenta la negociació i que suposaran, d’entrada, l’accés a un mercat interior sòlid i pròsper que presenta una oportunitat tant per als sectors tradicionals de l’activitat econòmica com per a aquells que estan emergent. A nivell intern, la ministra ha destacat que l’objectiu de l’acord és que aquest s’assoleixi amb el màxim consens polític “per la majoria, sinó la totalitat de les forces polítiques andorranes i ha de comptar amb la implicació de les entitats i sectors més representatius de l’economia i societat del país”.

L’acord d’associació generarà una transformació a llarg termini de l’economia que es produirà sota el principi de respecte a les especificitats del país i la capacitat d’adaptació que permet un país de menys de 100.000 habitants i 500 quilòmetres quadrats. En aquest sentit, la ministra d’Exteriors ha defensat l’esforç que s’ha destinat al tancament de períodes transitoris òptims que, juntament amb les derogacions temporals, permetran als sectors les adaptacions i transformacions necessàries. Tanmateix, ha deixat clar que el futur acord no implicarà canvis en el règim fiscal del país i ha estat explícita a l’hora d’assegurar que “en cap cas el Principat acceptarà una nova fiscalitat indirecta o modificacions en la imposició directa”.

Durant la seva intervenció, Maria Ubach s’ha mostrat convençuda del fet que l’acord és més important que urgent i, en aquest sentit, ha assegurat que es vetllarà perquè els terminis de negociació siguin els suficients per permetre a Andorra assumir els compromisos que aquest implica.

En relació a l’evolució de les negociacions, Maria Ubach ha afirmat que la negociació està molt avançada pel que fa a l’objecte, els principis i valors de l’acord, igual que en el capítol institucional. La ministra també ha assegurat que el progrés és substancial en la negociació de la lliure circulació de mercaderies i ha reiterat que, en aquest capítol, s’han tingut en compte les especificitats del país pel que fa a un règim especial del tabac i un sistema privilegiat de franquícies per a viatgers.

De cara a la pròxima visita dels negociadors de la Unió Europea que tindrà lloc els dies 28 i 29 de juny, Maria Ubach considera que permetrà avançar en una major comprensió de la posició de la delegació andorrana pel fet de conèixer directament la realitat del país.