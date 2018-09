El Govern i la comunitat de Sant Egidi han explicat aquest dimecres que l'arribada dels vint refugiats sirians que Andorra està disposada a acollir començarà per dues famílies, que es preveu que arribin a mitjans de setembre, per tal que els infants puguin incorporar-se al nou curs escolar. El membre de la comunitat de Sant Egidi, David Sales, ha indicat que encara no s'ha fet la selecció final però es calcula que les dues primeres famílies estaran formades per menys de deu persones, i que “a partir d'aquí anirem veient com arriben la resta”. S'ha optat per famílies i no per persones soles per afavorir-ne la integració.

Aquesta mateixa setmana membres de la comunitat de Sant Egidi es troben als camps de concentració del Líban per seleccionar les persones i per agilitzar els tràmits amb el govern espanyol, que ha de facilitar el trànsit entre Barcelona i Andorra. “No depèn de nosaltres, però creiem que no hi haurà problemes perquè aquest tràmit pugui ser immediat”, ha remarcat Sales.

De la seva banda, el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha recordat que tots els passos previs per establir el corredor humanitari són els més complicats, i que a Andorra ja tenen tots els dispositius de caràcter social, educatiu i sanitari llestos. A més, ha anunciat que properament signaran un conveni amb entitats cíviques per tal que els cedeixin l'ús d'alguns habitatges que tenen en propietat per poder-hi allotjar els refugiats.

Els avanços en aquesta qüestió s'han donat a conèixer aquest dimecres al vespre durant un esdeveniment que s'ha celebrat a la plaça del Poble per sensibilitzar la societat civil en l'acollida de refugiats, organitzat pel Govern amb el suport de la comunitat de Sant Egidi i de l'associació Obrim-los Obrim-les, coincidint amb el Dia Internacional de les persones refugiades.

Aquesta darrera entitat ha insistit en reclamar més eines perquè els refugiats puguin gaudir d'una vida autònoma i en la necessitat de regular del dret d'asil, per evitar situacions d'inseguretat jurídica i personal. Consideren que regular aquest dret no produirà cap efecte reclam, i creuen que no fer-ho és “discriminatori, colonialista, irresponsable i una excusa per no complir amb els drets humans”.

Sobre aquesta qüestió, el ministre Xavier Espot ha recordat que es va optar per una regulació d'urgència per ser més àgils assegurar-se la unanimitat del Consell General. “Regular el dret d'asil hagués requerit la ratificació d'un conveni internacional i legislació més complexa que hagués tingut les seves discussions polítiques”, ha assegurat. Amb tot, considera que la llei ha obert la porta a “anar més enllà”, ja sigui regulant el dret d'asil o aprovant un règim similar.

A més, Espot també ha destacat que ara es farà una prova pilot però que tot apunta que serà satisfactòria i que es podrà donar continuïtat en el futur. “No és una llei que digui que acollirem vint refugiats i prou, sinó que cada dos anys el Govern ha de determinar el nombre de refugiats que vol acollir”, ha especificat.

Durant l'acte, que ha comptat amb un taller per a infants i adults que pretenia simbolitzar que els refugiats són benvinguts al país, el ministre també ha reclamat a Europa una gestió global a la problemàtica dels refugiats que sigui responsable i humana. Andorra serà el quart país europeu que obre un corredor humanitari.