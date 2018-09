El ministre de Finances, Jordi Cinca, és partidari d'un “debat clarificador per evitar la politització de la CASS” en les properes eleccions generals. Cinca ha dit, aquest dimecres, que “no ens podem permetre fer modificacions constants” en referència als canvis legislatius a la parapública i ha recordat, en aquest sentit, l'augment del 2% en les cotitzacions, que “va ser una mesura amb un impacte immediat i que va estar ben enfocada”.

La gestió del consell d'administració de la CASS i del Govern va ser objecte recentment de les crítiques per part del president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Xavier Altimir, qui va dir que el dèficit creixent “és insostenible, i que anem pel mal camí”. En relació al Govern, es va queixar que no hagi aplicat les mesures per reduir la despesa de les quals es parla des de l'any 2009 i es va referir també al descontrol que, segons ell, hi ha a la parapública. “Allò és un campi qui pugui on proveïdors i usuaris n'estan abusant”.

Cinca, que ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa posterior a la sessió del consell de ministres, ha explicat que hi ha dades que són previsibles “com ara la quantitat de gent que es jubilarà d'aquí a cinc anys”. També ha destacat que les mesures proposades per la CASS, més enllà dels percentatges exactes d'increments de cotitzacions o de l'edat de jubilació, estan “ben enfocades” i que el que s'hauria de discutir és l'ordre d'implementació, el calendari i en “quina intenstitat” es materialitzen. D'aquesta manera, ha insisitit en què amb el temps “tothom” s'ha pogut “convèncer” que aquest debat sobre la sostenibilitat de la CASS té “poc de polític” i que, per tant, cal fer una reflexió “conjuntament”.