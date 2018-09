Només dos artistes es van aventurar a realitzar una sèrie d’obres relacionades amb la Bíblia: Rembrandt i Marc Chagall. I és precisament l’obra de Chagall la que s’exposa fins a finals de setembre al Centre d’art d’Escaldes-Engordany. Els 105 retrats, que es podran veure fins a finals de setembre, són la forma en què l’artista interpreta la Bíblia i un referent en les arts gràfiques del segle XX.

La motivació de Marc Chagall per realitzar els gravats va sorgir després del seu primer viatge a Palestina al 1930, finançat pel marxant i editor francès Ambroise Vollard. El viatge el marca tan personal com artísticament, ja que el permet conèixer tots els llocs sagrats amb els quals havia somiat. És el mateix Vollard qui li proposa fer la sèrie de gravats que il·lustrin la Bíblia al 1932, tot i que a causa de la Segona Guerra Mundial i de la mort del marxant Chagall atura la seva feina fins al 1952. Al 1957, 25 anys després del primer encàrrec, s’editen els 295 exemplars de la sèrie de 105 gravats.

Les obres de Chagall reflecteixen els principals problemes del segle XX, i que l’artista va viure en primera persona. Però a la vegada, les seves obres també es poden extrapolar als problemes de la societat actual. “Per exemple, 'La fugida a Egipte' il·lustra com els jueus fugen de l’esclavitud guiats per Moisès, una situació molt semblant a la de les persones refugiades que travessen cada dia el mar Mediterrani cap a Europa”, explica la comissària de l’exposició María Todal.

Les Sagrades Escriptures van significar molt en la vida de l’artista. En la infància va estudiar la Torà amb el seu avi, que era rabí. D’adult, veia la fe con una guia per als homes a través dels problemes i a Moisès com el salvador i el guia del poble en els pitjors moments. Però, tot i el seu origen jueu, també s’obria a altres religions, i tanmateix participava en la construcció de sinagogues a Tel Aviv com en l’edificació de catedrals a París. De fet, per a ell la figura de Jesús representava els drames de les persones del segle passat.

Chagall va intentar lliurar-se de les seves càrregues religioses i personals i crear el seu propi món, i és per això que és difícil classificar-lo en algun dels moviments artístics del segle XX i se’l considera un artista universal.

Les peces que s’exposen al centre provenen des d’Itàlia d’una col·lecció particular. A causa de la delicadesa del paper i a la seva singularitat, només es van editar 295 exemplars de cada sèrie, i no acostumen a estar exposats. Un cop acabi l'exposició, tornaran a mans del propietari.