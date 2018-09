Aquest dimecres s’ha presentat la 7a edició del Tim Vòlei Andorra’18, en què participaran 95 equips masculins i femenins, tres d’ells fora de competició. La competició ha multiplicat per quatre el nombre d’equips participants, ja que en la primera edició van participar-hi 25 equips.

Enguany la organització ha canviat l’estructura de la competició, establint un sistema eliminatori des de la primera fase, en lloc d’organitzar lligues per categories en la primera fase i encreuaments en la segona. “Volem que els equips amb un nivell més proper acabin competint entre ells perquè tothom se’n vagi amb la millor sensació”, explica el responsable de TIM Andorra Manel Casas.

La competició se celebrarà a diferents instal·lacions esportives del país, dues d’elles situades a la parròquia d’Encamp. “És un esdeveniment que creix any rere any ajudant a la parròquia d’Encamp a posicionar-se com a destinació de turisme esportiu i a projectar les nostres instal·lacions a nivell internacional”, comenta el director del departament de Joventut i Esports del comú d’Encamp Ignasi Vinós. De fet, en aquesta edició participarà per primera vegada el Club Voleibol Encamp, juntament amb el Club de Vòlei d’Andorra i el Club de Vòlei de les Valls d’Andorra.

La 7a edició del Tim Vòlei Andorra compta amb la participació d’equips de fora d’Andorra, provinents de Catalunya, el País Basc o les Illes Balears. No obstant, de cara a properes edicions l’organització té el repte d’obrir-se cap a Itàlia i als països del centre i el nord d’Europa. També volen incorporar altres disciplines com el vòlei platja, aprofitant totes les infraestructures de les quals disposen.

El voleibol és un esport que ha crescut amb força en els darrers cinc anys al país, sobretot entre la gent jove, i actualment la Federació Andorrana de Voleibol estima en 450 els esportistes que s’hi dediquen. “A tothom li agrada tenir referents en les categories més altes i Andorra ha tingut i té jugadors de vòlei molt destacats, però m’agrada pensar que fent les coses des de baix ens en sortim millor”, comenta Casas.