El departament de Cultura del comú d’Escaldes-Engordany fa una nova convocatòria per buscar actors i actrius que vulguin participar en l’espectacle 'Turistes i banyistes', un espectacle itinerant per la part alta d’Escaldes-Engordany que integra el coneixement de la història d’Andorra i la descoberta d’indrets de la parròquia d’una manera divertida. La primera convocatòria és per aquest divendres 22 de juny a les 18 hores al comú d’Escaldes-Engordany i durant tot el cap de setmana: el dissabte de les 10 a les 13 hores i el diumenge de les 11 a 13 hores al vestíbul del Prat del Roure. Està previst que les representacions comencin a mitjan agost.

'Turistes i banyistes' és una iniciativa que s’emmarca en els actes de celebració dels 40 anys de la parròquia i té com a fil argumental la importància de l’aigua en la història de les Escaldes. I així n’han deixat constància tots aquells viatgers que han trepitjat les valls d'Andorra al llarg de la història. Les termes, les aigües sulfuroses, les fondes, els primers banyistes, els usos i costums de les seves gents van despertar la curiositat de cèlebres viatgers de finals del segle XVIII i XIX fins als nostres dies. Don Francisco de Zamora, el comte Henri Russell-Killought, Esteve Albert o el mateix mossèn Cinto Verdaguer van escriure en els seus diaris informació insòlita que ajuda a imaginar com era l’Andorra d’abans. Però no només parlen de l’aigua, sinó també de la pagesia, del cultiu de tabac, dels seus habitants… Anècdotes divertides, costums, noms i dades curioses que aporten una mirada fresca a la més bella pubilla d’Andorra.