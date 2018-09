L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra —entitat impulsada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà— continua el seu cicle ONCA Bàsic, un cicle d’actuacions de petit format que se celebren en espais emblemàtics del país, amb dues noves propostes que obriran les portes de les esglésies romàniques de Canillo, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, amb motiu de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural.

Per un costat, el duo Dolce corda, format pels violinistes Alexandre Arajol i Jordi Albelda, interpretarà el programa 'Diàlegs pedagògics', el diumenge 24 de juny, a les 12 hores, a Sant Joan de Caselles, i el divendres 29 de juny, a les 18 hores, a Sant Pere del Serrat. La formació presenta un repertori curiós i desconegut. Destacats violinistes han escrit per aquesta formació amb l’objectiu de proporcionar un repertori a l’abast dels alumnes i adaptat a diferents nivells. Es tracta d’obres on destaca per sobre de tot la vessant pedagògica i lúdica; petites joies musicals que permeten entendre l’evolució del violí a França, Itàlia, Bèlgica i Alemanya.

Per un altra part, el saxofonista andorrà Guillem Tudó, interpretarà 'Melodies per recordar', el diumenge 1 de juliol, a les 12 hores, a l’església de Sant Serni de Nagol, i a les 19 hores, a l’església de Sant Miquel d’Engolasters. Un programa que proposa un viatge entre les obres més representatives del blues i del jazz, a través d’un dels instruments més representatius d’aquests estils: el saxòfon. Peces conegudes i desconegudes permetran respirar música viva, dolorosa, dolça, tendra, lenta, ràpida i emocionant, per fer vibrar les notes dels que la van escriure. Una música que sonarà per primer cop entre les parets d’esglésies acollidores que faran, de ben segur, gaudir al públic amb una experiència artística diferent.