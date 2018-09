Del 28 de juny al 15 de setembre, els museus i les esglésies tornen a ser l’escenari d’una extensa programació cultural, amb les més de 65 activitats que des de la Taula de Museus (integrada per l’àrea de Museus i Monuments del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, els comuns i els equipaments museístics privats) han preparat per oferir una nova edició de les Nits d’estiu als museus.

Una de les novetats destacades d’enguany és la proposta de la Companyia An-danda-ra, que ha adaptat al teatre la novel·la ‘Últim estiu d’Ordino’, de Joan Peruga, que enguany compleix vint anys de la seva edició. El guió sobre els últims anys de la Sumpta s'ha preparat amb l’assessorament del mateix Peruga. Durant tot l’estiu hi haurà diverses oportunitats per assistir a la funció, que es representarà a la sala d’Armes de la Casa-Museu d’Areny-Plandolit amb un aforament limitat. L’obra la interpreten Lis Caubet, Mercè Canals i Carolina Caubet, que donaran vida a la Sumpta, la seva dida i la seva mare, Donya Carolina, respectivament.

La música és una de les principals protagonistes de les Nits d’estiu als museus, ja que la programació inclou els concerts del cicle ONCA Bàsic, els del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) i els que acolliran diversos museus. De fet, les Nits d’estiu als museus, comencen el pròxim 28 de juny, amb una actuació a l’església de Sant Cristòfol d’Anyós del trio de corda format per Claudi Arimany (flauta), Cristian Chivuivan (violí) i Magdalena Cristea (violoncel). A més de l’oportunitat d’assistir a un recital en un espai poc habitual, el concert serà en benefici de la Fundació IBO, entitat que treballa impulsant projectes de desenvolupament a l’illa d’Ibo, a Moçambic. El preu de l’entrada, per tant, es destinarà a l’ONG. Els altres dos concerts solidaris per a la Fundació IBO tindran lloc en un altre escenari únic, Sant Miquel d’Engolasters: amb la virtuosa violinista Lisa Jacobs i amb el duo de guitarra i violoncel format per Sílvia Nogales i Carolina Bartumeu.

Quant a les esglésies, a més de la d’Anyós i la d’Engolasters, on també tocarà el saxofonista Guillem Tudó; Rythmic Trio, formació de l’ONCA Bàsic amb Efrem Roca al saxo, David Sanz a la guitarra i Jordi Gendra a la flauta, actuarà a Sant Bartomeu de Soldeu i a Sant Romà de les Bons, i el Trio Goldberg, amb Francesc Planella al violí, Laia Capdevila a la viola i Mireia Planas al violoncel, interpretaran 'Les variacions Goldberg' a Sant Andreu d’Andorra la Vella i a Sant Miquel de la Mosquera. Sant Andreu d’Arinsal acollirà un concert de guitarra clàssica de David Font, i l’era gran de Casa Rossell s’obrirà per la formació de corda i clarinet Kintet. Amb motiu de l’Any internacional del patrimoni, l’ONCA ha volgut actuar en espais que, habitualment, no són visitables.

El vuitè FeMAP torna a comptar amb els escenaris andorrans amb tres espectacles: 'Al centre de l’harmonia', concert de violí i viola amb Emilio Moreno, considerat un dels músics espanyols de més projecció internacional en el camp de la música antiga i un dels millors especialistes en la música hispànica, a la Casa-Museu d’Areny-Plandolit; 'Les quatre estacions' de Vivaldi, en la versió del violinista Joan Espina, sonaran al llac d’Engolasters, amb la interpretació de Pyrenaeus Ensemble, formació de violins, violes, violoncels, contrabaix, tiorba i clavicèmbal, i en tercer lloc el grup Hirundo Maris, amb Arianna Savall i Peter U. Johansen, especialitzat en la música antiga des de l’edat mitjana fins al barroc, actuarà a Artalroc.

Més música

Un altre dels escenaris on s’han programat actuacions musicals és el Museu de la Moto, que acollirà els concerts d’Odara Trio, un grup integrat per Carles Sans a l’acordió, Sabela Simón a la veu i Albert Ginestà a la guitarra; de White Heaven Vocal Grup, un grup de sis veus que rendeixen homenatge a la fantàstica formació musical Manhattan Transfer; de Pic Negre Quartet, grup format per quatre músics que interpreten els estàndards de swing-jazz més emblemàtics, i de Manu & The Vodka’s, una banda andorrana de rock & roll dels anys 50 i 60 que interpreta versions d’intèrprets tan reconeguts d’aquella època com Elvis Presley, Bill Haley, Jerry Lee Lewis, o Roy Orbison.

Durant l’estiu també es podran gaudir de les actuacions del guitarrista andorrà instal·lat a Suïssa Albert Pià, que interpretarà 'Fantasia iberoamericana', un programa amb obres dels grans compositors per a guitarra, com Tàrrega, Sors, Brouwer i Barrios, a Casa Rull; de Rythmic Trio (ONCA Bàsic) al Museu Nacional de l’Automòbil; de The Laguards al MW Museu de l’Electricitat, i del quartet de corda Ensemble Ad Libitum i de Duet Piano Sax als jardins del Museu del Tabac.

Propostes infantils

Les Nits d’estiu als museus no s’obliden dels més petits, amb propostes pensades per a la seva edat i, a més, en un entorn que els farà apreciar el patrimoni: Mercè Canals i Olga Armengol organitzen un 'escape room' al MW Museu de l’Electricitat, amb personatges relacionats amb el món de l’electricitat, i representaran l’espectacle de titelles 'El conte de l’Ona i la Laia', a la Casa-Museu d’Areny- Plandolit i a Casa Rull, que mostra a la canalla l’Andorra d’abans.

Visites guiades

Les Nits d’estiu als museus són una bona oportunitat per veure el patrimoni cultural, natural i les exposicions amb uns altres ulls. Algunes de les propostes són les visites al conjunt històric de les Bons, al nucli de la Mosquera i Casa Cristo i a les esglésies de Santa Maria i Santa Eulàlia, amb música en directe com a cloenda; els recorreguts nocturns a la mina de Llorts i a la Ruta del Ferro; l’itinerari per descobrir l’arquitectura de l’aigua d’Escaldes-Engordany; i la ruta per conèixer els racons més amagats d’Engordany, amb l’espectacle final 'Música i versos sota l’aigua', de Ner Suárez, músic i compositor, i Jèssica Casal, actriu. La nit també aporta una nova mirada al camí hidroelèctric d’Engolasters, que es podrà recórrer per assistir a un concert de Landry Riba i Jordi Claret, observar planetes, escoltar misteris i llegendes i contemplar la pluja d’estels de les llàgrimes de Sant Llorenç.

Pel que fa a les mostres d’art, el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany organitza visites guiades nocturnes a la nova proposta, La Bíblia i Chagall, que conté gravats de Marc Chagall dedicats a diversos episodis de l’Antic Testament. El Museu del Tabac també presentarà l’exposició 'Hiperrealisme'. Per la seva banda, l’Artalroc ha programat una visita guiada a 'La geometria del color, Calder', amb la historiadora de l’art Carla Guinot i, finalment, l’Era del Raser acollirà una visita guiada a l’exposició 'La família Rossell. Una mirada interior' i a l’itinerari Els Rossell d’Ordino.

A la programació d’enguany de les Nits d’estiu als museus no hi falten les tradicionals visites al nucli històric d’Andorra la Vella, amb Francisco de Zamora, que explicarà les seves aventures per l’Andorra de finals del segle XVIII, i amb tres personatges que fugen de les autoritats i que aprofiten la presència d’un grup per camuflar-se i recórrer junts els carrers i descobrir cases, carrers, llegendes i altres històries. A Santa Coloma, la santa, el rus i el comte, tres personatges molt representatius del poble, guiaran una visita insòlita per les singularitats del poble en un recorregut que repassarà els moments més fascinants de la història d’Andorra.

Algunes de les activitats de les Nits d’estiu als museus són de pagament, i per a les gratuïtes es recomana reserva prèvia. Tots els detalls es poden consultar en els fulletons, dels quals se n’han imprès 10.000 exemplars i s’han repartit per tot el país, i a les pàgines web www.cultura.ad, www.museus.ad i www.agenda.ad, i també a les xarxes socials.