L’institut Guttmann ha ofert aquest dimarts unes xerrades al voltant de com la tecnologia i els productes de suport per a la millora de l’autonomia personal poden ajudar a les persones dependents. La trobada, celebrada a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, ha estat possible gràcies al conveni de col·laboració entre l’Institut Guttmann i el Govern. L’objectiu és analitzar la relació amb els pacients per facilitar la seva recuperació i aprofundir en donar serveis de millor qualitat a persones que tenen un problema neurològic. La formació ha estat adreçada als professionals de l’àmbit sosiosanitari, però també a les associacions de persones amb dependència i a qualsevol persona interessada en conèixer l’ús dels productes de suport.

La neurorehabilitació, la combinació entre la rehabilitació física, la neurociència cognitiva i les tecnologies, ha permet una actuació ràpida i eficient en l’inici de la patologia. No obstant, per al director i gerent de l’Institut Guttmann, Josep Maria Ramírez, “el més important és acompanyar a la persona perquè pugui continuar la seva vida amb un empoderament personal que a la vegada el permeti participar en la societat”; per això és necessari que els professionals comptin amb les eines necessàries per podar ajudar als seus pacients.

A l’acte hi ha assistit el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que ha inaugurat la trobada, i el ministre de Salut Carles Álvarez Marfany. La formació s’enmmarca en un seguit de mesures impulsades des de l’administració dedicades a aquest col·lectiu, com la inauguració de les instal·lacions del Servei d’Autonomia Personal, ubicat a l’edifici de Clara Rabassa, on segons Espot “totes les persones que ho necessiten obtindran assessorament i, en cas que no tinguin recursos econòmics, gaudir dels productes de suport que hi ha al mercat”.

Els ponents han parlat de temes relacionats amb l’àmbit de la diversitat funcional com la sedestació, mantenir-se en una posició asseguda de forma autònoma, l’accés del col·lectiu a les noves tecnologies o quins són els millors productes del mercat per al correcte desenvolupament de les activitats quotidianes.