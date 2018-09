La fundadora d’Atelier Malvar + Tusch Llc. (un estudi de Nova York especialitzat en disseny i consultoria de marques), Carmen Malvar, considera que Andorra hauria de potenciar el que ella creu que són elements “distintius i únics”, com el paisatge i crear una marca que fomenti “l’exclusivitat, l’únic i especial que té Andorra”, la qual cosa faria que el comerç ho tingués “més fàcil” per ser més competitiu i estar millor posicionat. A més, opina que també hi ha un treball intern que el comerç ha de fer de reflexió per al seu posicionament i saber quin és el consumidor que busca. L’experta ha destacat que avui en dia aspectes com el servei i l’experiència són claus per posicionar el comerç.

D’aquesta manera, Malvar ha explicat, en una conferència emmarcada en el cicle ‘Crèdit Andorrà Global Forum’, que “hi ha elements que no es poden comprar” i assegura que aspectes com el paisatge, la seguretat o fins i tot que Andorra sigui un lloc no fàcilment accessible pot arribar a ser un atractiu per a moltes persones i considera que cal una estratègia “de la mà de turisme i comerç”, tenint en compte que aquest darrer sector també té un treball a fer per adequar-se a les noves necessitats dels consumidors.

Així, Malvar defensa dos pilars fonamentals com són el servei i l’experiència. Així, ha explicat que fins ara s’entenia que l’empleat era aquella persona que només havia de cobrar però que aquest concepte s’ha superat i ara ha de ser una persona “informada, que et doni conversa, oberta al món”. D’aquesta manera, ha recordat que hi ha moltes marques que generen “un estil de vida” i que aquesta és la tendència. Per tant, quan el consumidor va a comprar, per exemple, unes botes d’esquí s’espera que pugui fins i tot donar consells al consumidor, que pugui compartir experiències amb ell. I quant a l’experiència, ha manifestat que no es tracta de fer una gran inversió sinó que es potenciï que el consumidor prefereixi anar a la botiga que “no comprar en línia”.

L’experta ha manifestat que ja és un pas important que el comerç d’Andorra tingui la “consciència” que cal una revisió i establir una estratègia a curt i llarg termini. En aquest sentit, ha insistit en què cal conèixer molt bé el consumidor final al qual es vol arribar. De fet, Malvar també ha parlat dels nous perfils de consumidors com els ‘millennials’ o els ‘silver age’, aquest darrer un client molt exigent i actiu i creu que el gran repte és que se sentin part “d’alguna cosa més, d’una experiència”.