El cap de Govern, Toni Martí, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, han rebut aquest dimarts la delegació d'atletes que representaran a Andorra als Jocs del Mediterrani, que enguany tindran lloc a Tarragona, “gairebé a casa”, tal com ha destacat el cap de Govern. Gelabert ha desitjat sort als 31 esportistes, i ha assegurat que tot i que sigui molt difícil aconseguir una medalla, serà una bona oportunitat per mesurar-se amb esportistes de més nivell.

El president del Comitè Olímpic Internacional, Jaume Martí, ha aprofitat l'acte per anunciar que la nedadora Mònica Ramírez serà l'abanderada dels Jocs, “per la seva important trajectòria com a atleta”. Martí també ha reconegut que serà difícil fer uns bons resultats, tenint en compte que ja és complicat en uns Jocs dels Petits Estats i que com a màxim poden aspirar a superar d'altres països de la talla d'Andorra com Mònaco i San Marino. De la seva banda, Toni Martí ha dit que una medalla “seria un miracle” però s'ha mostrat convençut que en un futur serà possible.

Els XVIII Jocs del Mediterrani, la segona competició olímpica de més renom, començaran aquest divendres i s'allargaran fins l'1 de juliol, amb la participació de 24 països de tres continents diferents. Andorra és un dels quatre participants que no limita amb el mar Mediterrani i la seva delegació és una de les més petites, i més tenint en compte que hi ha hagut dues baixes de darrera hora: Sandra Herver (karate) i Joan Tomàs (tir).