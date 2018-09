Els alumnes dels Projectes de gent gran activa han pogut demostrar aquest dimarts en petites dosis tot allò après durant el curs en la festa de cloenda dels cursos, organitzats pel comú d’Andorra la Vella. Entre les diferents propostes en què han participat els 270 inscrits hi havia una exhibició de taitxí i ball en línia i l'exposició de pintura, pirografia, i tall i confecció.

Els tallers relacionats amb la informàtica són els que tenen més èxit entre els usuaris del Punt d’Informació de la gent gran. Per a la consellera de Social Ester Vilarrubla, “són activitats que no van tenir en el seu moment i ara no es volen quedar enrere per poder comunicar-se amb familiars i amics amb el Whatsapp o l’ordinador”. Una altra novetat del curs ha estat el taller de tall i confecció, que s’ha realitzat per primera vegada aquest curs.

La festa de cloenda també serveix perquè els participants puguin dir-hi la seva. De les valoracions que han omplert els avis i àvies, l’organització decidirà a quins cursos podem dedicar-li més hores o quins nous tallers es poden ofertar de cara al curs vinent. “Volem uns avis amb molta participació i amb responsabilitat del que volen fer”, explica Vilarrubla.

Durant la celebració s’ha realitzat el sorteig d’un viatge de dos dies a Valls, ciutat agermanada amb Andorra la Vella. La guanyadora, Carmen Amores, serà rebuda per l'ajuntament de la localitat i gaudirà d'un recorregut per la ciutat i de diverses activitats culturals.