'Arbres al vent' ha estat la proposta guanyadora dela segona edició del Pressupost Participatiu convocat pel Govern amb 766 vots per 745 del segon classificat, la voravia de la CG4 d'Erts a la Massana. Es tracta d'una innovadora turbina eòlica en forma d'arbre. Un sol arbre és capaç d'alimentar quinze fanals de 100 watts LED. La proposta va ser treballada pels alumnes i el professor de la classe Pompeia de l'escola andorrana de segona ensenyança.

Segons el ministre d'Ordenament del Territori, Jordi Torres, la idea és instal·lar un 'arbre del vent' a cada parròquia tota vegada que cada instal·lació té un cost que està entre els 20.000 i els 30.000 euros. Primer, però, es farà un estudi tècnic del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, per determinar les zones idònies per a la seva ubicació. Cal tenir present que cada arbre pot produir fins a 3kw de potència instantània i 1.900 kwh en un any. L'electricitat generada serà utilitzada per usos públics (enllumenat viari o d'equipaments, etc). Torres ha destacat que “és una gran aposta per a les energies renovables”. La dotació del Pressupost Participatiu és de 300.000 euros.

Torres ha fet entrega del diploma acrediatiu del primer premi al director de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Andorra la Vella, Bruno Bartolomé, que ha destacat el treball dels alumnes en un projecte innovador amb l'energia eòlica. Bartolomé ha recollit el diploma en nom del professor impulsor de la proposta que aquestes dies no es troba a Andorra perquè està de viatge de fi de curs amb els alumnes. Torres, per la seva part, ha aprofitat per destacar l'alta participació perquè de les 1.082 persones de la primera edició s'ha passat a les 1.696 d'aquest any.

D'altra banda, d'aquí a tres setmanes s'inaugurarà el pas elevat de l'Estadi Comunal a Andorra la Vella, proposta guanyadora de la primera edició. La seva posada en marxa implicarà la desaparició del semàfor i del pas de vianants. La passarel·la tindrà escales i ascensor. Les obres han patit un retard, ja que la previsió era que la passarel·la estigués en funcionament aquest mes.