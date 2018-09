Durant la fira del Roser de 1983 la Dama Blanca i el Rei Moro van sortir als carrers de la parròquia de Sant Julià de Lòria per fer la seva primera ballada. Enguany compleixen 35 anys i malgrat que aquesta data assenyalada encara no ha arribat, la colla ha decidit avançar els actes de celebració. Una proposta matinal i de migdia que començarà amb una aviada de coets a les deu i continuarà a les onze amb una cercavila dels gegants del poble acompanyats per l'Esbart Laurèdia i una xaranga. El recorregut tornarà a acabar a la plaça Major, on es farà una ballada conjunta i cap a un quart de dues del migdia es repartirà coca de Sant Joan per a tots els assistents a la plaça de la Germandat.

Al llarg de l'acte la Dama Blanca i el Rei Moro també estaran acompanyats dels gegantons, una rèplica semblant als gegants grans i que es van estrenar el 2015 i els capgrossos. “Hi haurà un dia que haurem de fer el relleu”, ha destacat el cap de colla del Geganters de Sant Julià de Lòria, Jordi Díaz. Actualment hi ha prop d'una vintena de gent activa a la colla i Díaz ha recalcat la importància de poder atreure més gent jove perquè la tradició no es perdi i continuï com ha passat aquests darrers 35 anys i es pugui continuar ballant la música de la Dama Blanca creada expressament pel ball, de mans de l'artista Daniel Areny. “Ho estem batallant perquè és una tradició molt maca i seria una llàstima deixar-ho perdre amb dos gegants tant macos”.

Per altra banda, i també per commemorar l'efemèride, s'ha preparat una exposició que s'inaugurarà el 2 de juliol on es mostrarà, en imatges, la trajectòria de la colla i dels gegants lauredians. Un dels moments més àlgids de la colla i que es recorden amb més nostàlgia és quan Sant Julià va ser ciutat gegantera el 1991 i va acollir prop de 100 parelles de gegants vingudes d'arreu. “Va ser un moment històric”, expressa Díaz.