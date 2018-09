El ministeri de Medi Ambient i el Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya (Cenma) ultimen un protocol que ha de servir per incloure espècies al ‘check list’ (un llistat complet de la flora del país) i la llista vermella de la flora d’Andorra. Així ho ha explicat el cap de la unitat de medi biòtic del Cenma, Benjamin Komac, en el marc de la jornada ‘Flora, vegetació i biodiversitat. Estratègies per a la gestió i la conservació’ que s’ha celebrat aquest dilluns a la tarda, organitzada pel ministeri i el Cenma. Tal com ha explicat Komac, aquest protocol servirà per poder incloure espècies noves ja que ara com ara hi ha dificultats en alguns casos, per exemple quan alguna persona troba referències d’espècies a algun article però “no saben quina validesa científica té” o en el cas de “gent que no sap com dir-nos que ha trobat una espècie nova”. La jornada ha servit per tractar els diferents estudis que s’han dut a terme en els darrers anys sobre la biodiversitat. A més, també s’ha parlat de l’Estratègia nacional de la biodiversitat.

Tal com han posat en relleu tant Komac com el director general del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern, Marc Rossell, la “qualitat de la biodiversitat és molt important” al Principat i la seva salut “és bona” però ara es tracta “d’implementar els estudis” que s’han anat fent i fer arribar el coneixement sobre la matèria, que en general “és molt bo”, a la ciutadania. Jornades com la que s’ha celebrat aquest dilluns, segons Rossell, s’emmarca en aquest objectiu de difusió que inclou l’Estratègia nacional de la biodiversitat. En el mateix sentit, Komac ha destacat que per ser “un territori tan petit” el Principat gaudeix de molta riquesa natural i que els perills són “la pèrdua o la fragmentació dels hàbitats” i també el “canvi climàtic”. Quant a la llista vermella de la flora d’Andorra, Komac ha destacat que s’està a l’espera d’un referencial taxonòmic de tot el Pirineu que s’està elaborant de manera conjunta entre Espanya i França i que ha de servir també per a Andorra.

Rossell ha destacat el gran nombre d’estudis que hi ha al país sobre la biodiversitat i ha afegit que pel que fa a la protecció el Govern ha impulsat el projecte de llei de conservació del medi natural, que ha de donar “un marc legal a les accions” sobre la biodiversitat i la seva gestió i conservació. D’aquesta manera, ha recordat que inclou figures de protecció com els parcs o les reserves naturals, algunes de les quals ja es tenen al país, com els parcs. Ha recordat, però, que Andorra té signats convenis internacionals que demanen una certa protecció i conservació i que, per aquest motiu, calia aquest marc legal per garantir que es compleixen aquests nivells de preservació.

Durant la jornada Komac ha explicat la feina del grup d’estudi de la flora i la vegetació d’Andorra; Gérard Largier, del conservatori botànic nacionals dels Pirineus i Migdia Pirineus, ha parlat d’estratègies sobre el coneixement i la conservació de la biodiversitat; Anna Moles, del departament de Medi Ambient del Govern ha parlat de l’Estratègia nacional de la biodiversitat, i el director del departament d’Agricultura, Landry Riba, ha explicat les pràctiques agràries específiques per al manteniment del medi natural. Clara Pladevall, del Cenma, ha parlat del protocol d’actualització de la ‘check-list’ i llista vermella de la flora d’Andorra i s’ha clos la jornada amb una taula rodona.