Els infants lauredians volen un 'skate park'. Així ho han tornat a reiterar durant la sessió de debat i cloenda del Consell d'infants de Sant Julià de Lòria, que s'ha celebrat aquest dilluns al migdia a l'antiga casa comuna. Els consellers infantils demanen que el parc per patinar s'instal·li al Prat del Senzill perquè els nens el puguin gaudir i “per un Sant Julià ple de joves”. Aquesta demanda no es és nova, és una reivindicació que els nens i nenes ja van reclamar durant l'obertura de l'edició del consell d'enguany i també durant la passada edició. “Esperem que l'any que ve quan fem l'obertura de l'onzena edició puguem donar una resposta positiva, és viable i només falta voluntat”, ha apuntat la consellera de Social, Francesca Barbero.

La desena edició del Consell d'infants també ha servit per posar una altra preocupació de la canalla sobre la taula de la corporació comunal. A les nenes i nens de Sant Julià els preocupen i els molesten els excrements de gos presents a les voravies de la parròquia. Per això han reclamat la necessitat de crear cartells per conscienciar a la ciutadania de la recollida dels excrements de gos i també multar aquells que no els recullin. 'Jo recullo excrements de gos. Tu nó' o 'Carrer de tots o excrements de gos', són alguns dels eslògans que els petits consellers han proposat a la majoria comunal. Una idea que el conseller menor d'Obres i Urbanisme, Joan Vidal, ha explicat als infants que ja s'està començant a gestar de manera conjunta amb la resta de comuns, amb la posada en marxa del futur ADN caní.

“Ha estat molt emocionant perquè és una oportunitat per quan siguis gran poder ser conseller”. Així ha relatat l'experiència viscuda la consellera infantil, Canòlich Cadena. La sessió ha estat presidida per Vidal i pel conseller de Cultura Josep Roig, en substitució dels cònsols que no han pogut assistir a l'acte. Pau Cabanes, Martí Vitales, Enric Martos i Martí Vidal, de l'escola andorrana, i Miquel Colom, Paula Parramon, Joan Pascual i Canòlich Cadena, de l'escola francesa, han estat els vuit membres del Consell d'infants de Sant Julià de Lòria del curs 2017-2018.