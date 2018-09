El comú d’Ordino prepara com cada any mesures preventives per evitar possibles incidències a la via pública i destrosses al mobiliari urbà coincidint amb la celebració de festes al carrer durant la temporada d’estiu. Es començaran a aplicar el dissabte 23 de juny, per la revetlla de Sant Joan, la planada dels Camps, i seguiran durant l’estiu en el decurs de les festes majors, especialment per Sant Pere (28 de juny) i les festes del Roser d’Ordino (30 de juny, 1 i 2 de juliol).

Pel que fa a les accions concretes, es deixarà encesa durant tota la nit la il·luminació dels jardins d’Areny-Plandolit, de Casa Rossell i de l’Auditori Nacional. Altres zones on es deixaran oberts els llums seran el parc infantil, la plaça Prat de Call, i el rocòdrom de Prat de Vilella. La planada dels Camps i la plaça Major també tindran un reforç en els dies de més afluència de públic, Sant Pere i Roser, en què s’extremarà la vigilància. Es reforçarà també la presència de vigilants de seguretat i es preveu un reforç policial com és habitual en aquestes dates. De forma paral·lela, es demana als bars de la parròquia la màxima col·laboració, a fi que tots els actes programats es desenvolupin dins la normalitat. Per seguretat, es prega utilitzar que les begudes se serveixen en gots de plàstic i que no es venguin begudes alcohòliques a menors d'edat. Així mateix, es recorden els horaris de tancament, ja que l'horari de les revetlles s’amplia fins les cinc de la matinada.

Les dates festives a la parròquia, en què s’extrema la vigilància són la revetlla de Sant Joan (23 de juny); Sant Pere (28 de juny); el Roser d’Ordino (30 de juny, 1 i 2 de juliol); festa major de Llorts (4 i 5 d’agost); festa major de Sornàs (16 d’agost), festa major de la Cortinada (1 i 2 de setembre); festa major d’Ordino (16 de setembre); i festa major d’Ansalonga (29 de setembre).