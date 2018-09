La cinquena edició del Jambo Street Music d'Andorra la Vella ha abaixat el so dels altaveus, aquest diumenge, després de quatre dies de música en viu a diversos punts del centre històric. I ho ha fet amb una proposta dedicada als més petits de cada casa, el Jambo Kids. Aprofitant el bon temps, la Plaça Guillemó s'ha omplert de famílies, que han passat una estona entretinguda ballant, cantant, rient, fent-se petons i abraçades, formant una gran rotllana i, fins i tot, pessigant-se el cul.

Els impulsors de tota la gresca han estat els Xiula, un quartet de músics i animadors que han portat fins al Principat, per primer cop, el seu espectacle 'Donem-li una volta al món'. “La rebuda del públic és súper bona”, ha assegurat Jan Garrido, un dels components del grup. L'actuació girava al voltant d'un viatge fins a l'Himàlaia, durant el qual necessitaven l'ajuda dels infants per solucionar alguns problemes i descobrir les emocions que els hi donessin la força per arribar a dalt. Una proposta musicalment molt ben cuidada; pensada especialment per als nens i nenes, però també perquè els pares i mares gaudeixin amb els seus fills; i finalment, per la transmissió de valors com compartir, conviure o estimar.

Al final, petits i grans, han acabat abraçant una gran terra estimada per tots, amb l'alegria d'haver compartit una bona estona plegats. “Tot és divertit al Jambo, tot està molt bé, però aquesta és la part més divertida per ells” ha comentat un pare en declaracions als mitjans, apuntant que a la resta de propostes musicals és més difícil anar-hi amb els fills. “Aquí, avui, s'ho passen pipa”, ha conclòs. Un altre pare, en aquesta línia, ha afegit que intentava portar la seva filla “a tot el que hi hagi de cultura a Andorra, perquè gaudeixi i aprengui” del que hi ha al país”. En general, la coincidència és que s'haurien d'impulsar més activitats com aquesta.

L'autocinema, el concert vertical, la Jam acústica, el Jambo on o la ballada conjunta de tots els esbarts del Principat, són algunes de les propostes que han omplert la programació del Jambo Street Music 2018, que ha aplegat fins a 350 artistes.