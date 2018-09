El director de Protecció Civil, Francesc Areny, ha assegurat que el procés de fosa de neu, que va començar fa dos mesos, s'està desenvolupant sense incidències malgrat les quantitats de neu excepcionals acumulades durant l'hivern i l'alerta generada a principis de la primavera pel perill que hi poguessin haver desbordaments dels rius. “Estem tenint una primavera ideal per a la fosa de neu”, ha assegurat, tenint en compte que els rius han baixat plens la major part del temps però “sense pics importants” en el cabal. Això ha estat possible per l'absència de pluges fortes o continuades.

De fet, tot i que molts dies les previsions han alertat de risc de tempestes fortes, finalment no han afectat a Andorra. A l'inici de la primavera es va haver d'activar en dues ocasions la fase de prealerta, que afecta internament tots els cossos de seguretat implicats, però no es van produir incidències importants. En canvi, Areny ha recordat que les tempestes primaverals sí que han provocat incidents a les zones veïnes del Pirineu, sobretot provocant esllavissades en carreteres.

Amb tot, Areny ha puntualitzat que encara hi ha força neu a les muntanyes, a partir de 2.400 metres i sobretot als vessants nord, i que encara hi poden haver riscos si es produeix un episodi de pluges que s'allargui durant dos o tres dies, o bé en cas de tempestes fortes que deixin molta precipitació en poca estona. De fet, segons les dades del Servei de Meteorologia, a l'estació meteorològica de Sorteny encara hi ha un gruix de neu de 79 centímetres. Cal recordar que en aquest indret de la parròquia d'Ordino es van registrar fins a 3,6 metres de neu a mitjans de març, una xifra rècord a tot el territori.