Vall Banc ha tancat aquest exercici 2017 amb uns beneficis de 8,3 milions d’euros. És el segon any consecutiu que els beneficis de l'entitat superen les previsions marcades en el pla de desenvolupament, informen des de l’entitat.

Com a fites remarcables de l’any passat destaca l’inici de la col·laboració amb la principal gestora d’actius del món, BlackRock, que ha permès a Vall Banc “establir nous serveis com ara les carteres d’inversió amb un tipus de gestió innovadora”. També, el compromís de la inversió de 15 milions d’euros en la digitalització de l’entitat i la incorporació de 22 persones a l’equip.

Aquestes xifres conviuen amb la ràtio de solvència del banc, que s’ha estabilitzat en un 30,6%, i la de liquiditat, del 55,9%. En l'exercici 2017 s'ha registrat un increment dels recursos de tercers gestionats pel grup fins a situar-los en 2.264.903 milers d'euros.

L'entitat bancària subratlla que l’inici de la digitalització dels serveis tant de l'àrea banca país com de 'wealth management', pressupostada en quinze milions d’euros, ha permès millorar, modernitzar i ampliar els serveis al client. Aquest progrés del servei d’atenció personalitzada i permanent inclou també la reforma de l’estructura funcional de la seu central, que ja es va concretar l’any passat amb la nova imatge de la façana.

Així mateix, els canvis a Vall Banc també s'han reflectit en el consell d'administració, ja que s’ha reforçat amb més equip de confiança de J. C. Flowers per dur a terme la consolidació del projecte. D'aquesta manera, el 2017 es va incorporar Richard Carrión com a president del Consell i Michael Christner com a conseller delegat i CEO del banc. En aquesta mateixa línia d'incorporació de professionals, l'equip directiu va nomenar també un nou director de negoci, Sergi Pallerola.

Finalment, com a d'altres elements a destacar del 2017, hi ha l'impuls de la responsabilitat social corporativa (RSC) i la col·laboració en projectes amb valor afegit. Entre les col·laboracions de l’entitat cal destacar tres àrees d'actuació: social, esportiva i promoció de projectes de país. Així, les activitats de l'Associació Andorrana Contra el Càncer i el projecte Mamapop, l'European Qualifier 3×3 i el Vall Banc Open Andorra 2017 han vist la llum “acompanyats de la complicitat de l’entitat”, destaquen.

En aquesta àrea també es destaca l’acord amb el pentacampió Futbol Club Santa Coloma o el conveni amb el Govern per patrocinar el projecte MISTI amb el Massachussets Institute of Technology, que ha permès que els estudiants andorrans rebin formació en ciència i tecnologia d'alumnes d'aquesta prestigiosa institució.