La comunicació política ha centrat la primera jornada Martí Salvans, organitzada per la comissió institucional de Demòcrates per Andorra (DA) amb l'objectiu d'aprofundir en temes d'interès per al partit. A la sessió d'aquest dissabte al matí hi han assistit una quarantena de persones, entre les quals hi havia el cap de Govern, Toni Martí; la subsíndica general, Mònica Bonell, i alguns ministres, com Eric Jover, Eva Descarrega, Sílvia Calvó o Jordi Cinca.

Per parlar i debatre de l'escenari comunicatiu actual, DA ha convidat l'expert en comunicació digital Genís Roca, que ha dit en declaracions als mitjans de comunicació que “s'està fent el que es pot perquè és molt complicat”. A dia d'avui, hi ha molta informació disponible. A la corporativa cal afegir-hi aquella que la ciutadania genera a través de les seves xarxes socials. La gent ha entès que són un altaveu per dir coses i la majoria, quan ho fa, és amb una determinada intenció i buscant influir o modificar un estat d'opinió; inclòs l'entorn polític. De vegades, per exemple, s'han de gestionar missatges que han estat escrits en calent. Per això cal aprendre a moure's en aquest entorn. Roca ha manifestat que, en general, la comunicació política “progressa adequadament”, però ha recalcat que existeixen problemes greus amb la participació, ja que “és quelcom més seriós i que hauria d'anar acompanyat d'un resultat”.

Durant la seva conferència, l'expert ha donat dos consells importants als governs per a una bona comunicació política. D'una banda, fer les coses bé, perquè ara l'auditoria la fa la ciutadania, i si aquesta sap alguna cosa té totes les facilitats per fer-ho públic. “Estem davant del sistema de control i d'auditoria més exigent de la història”, ha assegurat el ponent. I d'altra banda, ser cada cop més clars amb la informació que es té de la ciutadania, ja que les persones volen tenir la seguretat que les seves dades s'estan utilitzant correctament. Companyies com Facebook o Amazon, entitats bancàries, operadores de comunicació i, també, institucions governamentals, saben que necessiten la informació dels usuaris per poder prestar bé els seus serveis. Ara bé, han de ser prudents amb ella i saber-la custodiar, per tal que cap tercer hi accedeixi.

La jornada també ha comptat amb testimonis com el del ministre de Finances, Jordi Cinca, que és usuari habitual de les xarxes socials i que intenta ser actiu, però no de manera obligada. Cinca ha explicat que limita els temes que comenta “perquè no em sento capaç de parlar de tot”. “Intento ser un reflex del meu estat vital”, ha apuntat el ministre. El portaveu del Govern també ha argumentat de les qüestions de què menys parla són les del seu ministeri, entenent que les persones públiques, si intervenen a les xarxes socials amb un tema determinat, han d'estar disposades a mantenir un diàleg sobre allò. Si en parlés i tingués interpel·lacions, ha afegit Jordi Cinca, “no crec que tingui el temps ni la capacitat d'establir i mantenir aquest diàleg amb les persones que em puguin interpel·lar”, ja que per això ja existeixen altres canals. Si ho fes, ha assegurat que no podria gestionar ell sol el seu compte de Twitter, on ha reconegut que “m'hi trobo còmode”, i necessitaria la guia i l'ajuda d'algú.

Per últim, Cinca ha recomanat als seus companys de la política que no tinguin por de les xarxes socials i que no les abordin pensant que tothom ho llegeix i que són el centre del món. “Hem de relativitzar una mica”, ha puntualitzat, i que el que hi sigui s'hi senti còmode, sense obligació, per així poder evolucionar. A banda de Roca i del ministre, la primera jornada Martí Salvans ha comptat amb la participació de professionals del món de la comunicació al país.