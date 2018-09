Padrins vinguts d'Andorra i de les comarques veïnes arribaven a la Llar de Sant Josep de la Seu d’Urgell sota un cel blau i un sol imponent. “Gorres per tothom, que no volem que caigueu com mosquits”, avisava durant el discurs inaugural l'arquebisbe d’Urgell i copríncep, Joan-Enric Vives. Els busos arribaven i deixaven els participants amb cares rialleres i disteses, malgrat algunes dificultats físiques, i aquests omplien part del pati de la llar urgellenca. En total prop de 200 padrins s'han donat cita aquest dissabte per celebrar 17a Trobada esportiva de residències, amb l'objectiu de jugar i competir en diverses modalitats esportives que han anat entrenant durant tot l’any.

Com si es tractés d'unes olimpíades, els abanderats han passejat la insígnia de cada residència al so de l'himne de la trobada i una torxa, portada per dos joves voluntaris, ha encès el peveter i ha donat el tret de sortida a l'esdeveniment. És aleshores quan els participants vinguts de les residències de Clara Rabassa, el Cedre, Llar de Sant Josep de la Seu, la residència Castell d’Oliana i Sant Roc de Bellver de Cerdanya, de la Fundació Hospital de Puigcerdà i Sant Hospital de la Seu d’Urgell i també membres de la Creu Roja, han posat a prova les seves aptituds. Fins a onze modalitats esportives diferents, entre les quals destaca el disc volador, bitlles, bàsquet, dòmino o escacs.

L'acte inaugural de la trobada ha comptat amb la participació de la Secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, de la regidora de Gent Gran de la Seu, Montserrat Bonet i del copríncep. d'Andorra Fenoll ha mostrat el respecte pel col·lectiu de la gent gran pel paper que juguen en la societat i també per la voluntat de continuar fent esport i mantenir una vida saludable, tot i les dificultats. Durant la cerimònia d’inauguració, tots els assistents han gaudit de l’actuació a càrrec de la Coral Signum. Un cop finalitzades totes les proves esportives, s'ha fet un dinar de germanor amb tots els participants, acompanyants i voluntaris i posteriorment es realitzarà el lliurament de medalles a tots els guanyadors de cada prova.