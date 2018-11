Gairebé 400 persones, concretament, 393, han pres part en una de les tres curses de muntanya de la segona edició de la Jorma Urban Trail, la prova organitzada pel comú d'Escaldes-Engordany i patrocinada per la botiga de material esportiu. El conseller d'Esports escaldenc, Jordi Vilanova, ha explicat que la participació ha augmentat un 40% respecte a la primera edició de la cursa, el que demostra que a la gent cada vegada li interessa més aquest esport.

La Jorma Urban Trail ofereix tres distàncies: 21, deu i cinc quilòmetres. La més llarga, la mitja marató, és puntuable a la Copa d'Andorra de curses de muntanya, i ha comptat amb corredors de pes com els germans Casal i Roser Español. A la cursa llarga s'hi han apuntat 200 persones, que han passat pels llocs més emblemàtics de la parròquia: el grup ha sortit del Prat del Roure i ha enfilat cap a la Plana, després ha continuat cap al refugi de Fontverd per baixar per coll Jovell, seguir per Engolasters, els ponts de la Tosca i d'Engordany, la desconeguda zona de coll de Jou i el pont dels Escalls. La sortida i l'arribada s'ha marcat al Prat del Roure. A la cursa de deu quilòmetres s'hi han apuntat unes 120 persones, i a la més popular, de cinc quilòmetres, una setantena.

Un dels germans Casal, l'Òscar, ha quedat segon, tot i que el seu germà Marc l'ha esperat per entrar junts a la meta. De fet, Marc Casal ja va guanyar la cursa de l'any passat, mentre que l'Òscar s'hi estrenava. En categoria absoluta i en la distància llarga, els germans Casal han ocupat els dos primers calaixos del podi, mentre que el tercer ha estat per a Guillem Campeny. Per a les dones, la guanyadora ha estat Roser Español, que no ha pogut anar al podi, acompanyada per Imma Parrilla i Anna Artal. A la categoria aleví de la cursa més curta, el pilot Cristian España ha quedat segon.

A la segona Jorma Urban Trail hi ha participat un esportista molt especial, Pau Capell, l'actual líder del món d'ultres i vencedor, dos anys consecutius, de la Transgrancanaria. Capell ha quedat quart, i ha admès que el ritme dels Casal ha estat molt fort, i ha recordat que és un especialista en distàncies, i no córrer tan de pressa des del primer moment. Tot i que és la primera vegada que l'atleta competeix a Andorra, per temes d'agenda, Capell és un assidu als entrenaments per les muntanyes andorranes i no ha descartat competir l'any que ve a la Ronda dels Cims, de l'Andorra Ultra Trail Vallnord.

Els cònsols de la parròquia, Trini Marín i Marc Calvet, han col·laborat en el repartiment de premis dels corredors.