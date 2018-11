La Ruta del Ferro dels Pirineus ja té entitat pròpia. A finals de l'any passat es va constituir formalment com a associació, però faltava dotar-la d'uns estatuts, una junta directiva i un comitè científic, a més d'aprovar un pressupost que en garantís la viabilitat. I això és precisament el que s'ha fet a l'Assemblea General d'aquest dijous, al municipi basc de Beasain, on hi ha assistit el conseller de Turisme i Esports del comú d'Ordino, Jordi Serracanta, com a institució que forma part de l'associació. Segons ha explicat Serracanta a l'ANA, l'entitat s'ha constituït a Espanya i s'espera que estigui registrada legalment aquest estiu. El conseller ordinenc també ha informat que d'entrada s'està treballant “sota mínims” i que cada una de les institucions integrada dins la ruta hi aporta una quota anual de 400 euros.

Les primeres passes del pla d'accions de l'associació consistiran en instal·lar la senyalització conjunta de l'itinerari europeu de la Ruta del Ferro dels Pirineus i en una exposició temàtica itinerant per difondre els diferents espais que formen part de la xarxa transfronterera, ha comentat Jordi Serracanta. La mostra, que consta d'una trentena de panells que expliquen què es pot trobar a cada un dels punts per on transcorre la ruta, s'estrenarà a la IX Fira del Ferro Pirinenc d'Alins, que tindrà lloc el 7 i 8 de juliol.

En el cas d'Andorra, l'exposició fa referència a la Mina de Llorts d'Ordino i a la Farga Rossell, ja que el Govern també hi pren part. Aquest material està previst que arribi al Principat el maig de 2019, coincidint amb l'assemblea anual de l'associació, que se celebrarà al país. Precisament, l'objectiu de rotar l'indret on es celebren les assemblees és, també, per aprofitar el viatge i conèixer de primera mà els diferents espais, ja siguin mines, forns, fargues, museus o altres. Per Serracanta, cal “tenir una visió global”, de manera que quan la gent pensi en el ferro pugui acabar trobant el que hi ha a Ordino, però també a la resta de llocs.

A banda de l'exposició, l'associació també està treballant en la creació de la pàgina web i el material didàctic. La voluntat és que s'hi pugui accedir a finals d'aquest any. L'interès en el projecte ja ha arribat, fins i tot, per part d'alguna agència de viatges, per organitzar sortides temàtiques o proposar escapades que recorrin alguns dels punts de la ruta, i així veure sobre el terreny part de la història del ferro als Pirineus. Tot plegat, doncs, “fa que la gent ens situï dins el mapa europeu”, ha apuntat el conseller de Turisme i Esports del comú d'Ordino, que ha recordat que cada any hi ha més gent que visita les mines andorranes i que són un atractiu turístic “molt important”. Per això, des de la parròquia ordinenca estan intentant treballar perquè la gent que visiti el poble no s'ho trobi al venir, sinó que preparin el viatge sabent el que van a buscar.

La Ruta del Ferro dels Pirineus enllaça els territoris veïns de Catalunya, Andorra, el País Basc, Llenguadoc-Rosselló i Aquitània, amb l'objectiu d'estudiar, conservar i mostrar el patrimoni relacionat amb la fabricació del ferro i la seva indústria als Pirineus. Darrerament s'hi han incorporat tres espais patrimonials industrials catalans: les mines de Cercs, la Farga Palau de Ripoll i l'Alt forn d'Anglès. Actualment formen part de la ruta les següents institucions: la diputació foral de Guipúscoa; la Fundació Lenbur; els ajuntaments de Beasain, Eibar, Zerain, Mutiloa i Ormaiztegi; la Comunitat del país de Nay; el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya; el Consell General del departament de l'Arieja; el Consell General del departament d'Hautes-Pyrénees; l'Associació Fer et Savoir Faire; el comú d'Ordino i el Govern d'Andorra.