La Fundació Privada Tutelar ja té lloc i data per a la posada en marxa del programa Joves en inclusió, un servei d’atenció a les persones amb trastorn de l’espectre autista amb altes necessitats de suport i que pretén donar una atenció integral als beneficiaris. D’aquesta manera, tal com ha confirmat la gerent de la fundació, Rosa Castellón, el projecte podria posar-se en marxa al llarg de la segona quinzena del mes de juliol en un local situat a l’avinguda Fiter i Rossell d’Escaldes-Engordany.

De fet, els treballs per adequar el local ja han començat. Es tracta d’un espai ubicat al número 71 de l’esmentada avinguda, i que pertany al comú escaldenc, per la qual cosa la fundació ha aconseguit un preu de lloguer força competitiu. De moment ja es compta amb la cap i una tècnica que hi treballaran i quan les obres estiguin a punt de concloure i, per tant, l'obertura s'apropi, es començarà la selecció de la resta de personal per poder desenvolupar el servei.

Tal com ha concretat Castellón, aquest programa començarà a funcionar amb cinc joves d’entre els 16 i els 25 anys. El projecte neix com una prova pilot de la Fundació Privada Tutelar amb la col·laboració del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior. L’objectiu és la inclusió dels joves amb trastorn de l’espectre autista perquè puguin adquirir habilitats i millorar la seva qualitat de vida.

Garantir un servei d’atenció individualitzada i acompanyar aquests joves cap a la vida adulta de tal manera que puguin acabar escollint entre diferents opcions ocupacionals i fomentar la vida independent són dos dels grans objectius d’aquest servei, en el qual també es vol implicar les famílies. A més, es vol oferir un programa d’activitats prioritzant les habilitats i capacitats individuals. Es busca també fomentar la convivència i minimitzar les conductes disruptives, potenciar hàbits de vida saludables i la inclusió dins la comunitat.