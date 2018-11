El cap de Govern, Toni Martí, està convençut que “estem negociant un bon acord sobre la lliure circulació de mercaderies”, en referència a la primera de les quatre llibertats que es negocien amb la Unió Europea per tancar un acord d'associació. Tot i que Martí té clar que la seva legislatura acabarà sense haver finalitzat l'acord, vol marxar sabent que la ciutadania entén els avantatges que l'acostament amb la UE representarà tant per als nacionals com per als residents.

El líder de l'executiu és conscient que l'acord no ha despertat “massa il·lusió ni implicació”, i ara el Govern, amb la col·laboració de diversos ministeris, prepara “uns documents molt didàctics perquè s'entengui que aquest és el tren que s'ha d'agafar”. Martí no vol que durant la campanya de les pròximes eleccions “hi hagi un debat d'Europa sí o no, tot i que sí entén que s'ha de parlar de com ho volem negociar”.

El líder demòcrata també ha subratllat que, fins ara, s'han aconseguit èxits, com la transitòria de 30 anys amb el tabac (que encara no s'ha tancat definitivament), “tot i que se m'havia dit, amb molta duresa, que era impossible”, i que es poden negociar més derogacions i transitòries en les altres llibertats. Amb tot, Martí ha demanat d'anar tots a l'una.