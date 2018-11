Amb motiu del 25è aniversari de l'establiment de relacions diplomàtiques amb Espanya, l'Ambaixada d'Andorra a Espanya organitza una recepció a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a Madrid, que tindrà lloc el pròxim 4 de juny. El cap de Govern, Toni Martí, ha confirmat la seva presència. També hi assistirà el president del Govern d'Espanya, Mariano Rajoy. Amb tot, Martí ha puntualitzat que es tracta d'una trobada per celebrar l'efemèride i les bones relacions entre els dos països, i no una reunió bilateral per tractar temes d'actualitat. A l'acte s'inaugurarà l'exposició 'Els euros andorrans encunyats a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre'.

Uns dies després, Martí viatjarà a París per celebrar el quart de segle de relacions diplomàtiques amb França. El 7 de juny s'ha programat un concert de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, a la Salle Gaveau de París, titulat 'L'emoció dels clàssics'. El programa inclou dues composicions de Mozart i Txaikòvski. El que no s'ha confirmat és la presència del president i copríncep francès, Emmanuel Macron, ni una reunió bilateral amb Martí.