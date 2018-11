La revista mèdica The Lancet ha fet pública una nova classificació sobre la qualitat del sistema sanitari dels 195 països del món, basada en la comparació de dades de 32 causes de mort curables amb una atenció mèdica adequada, amb xifres de l'any 2016. Si bé l'any passat Andorra ocupava la primera posició del rànquing, ara ha baixat fins a la desena plaça. L'únic indicador amb puntuació dolenta, de 27 sobre 100, és el relatiu al càncer de pell.

El ministre de Salut, Carles Álvarez, malgrat mostrar-se satisfet per estar al capdamunt del rànquing, ha restat importància a aquest tipus de classificacions, ja que “no volen dir ni molt ni poc” perquè són indicadors molt variables d'un any a un altre en un país amb una població tant petita. A més, el ministre considera que d'un any a l'altre no s'ha canviat la forma de treballar, i que en tot cas poden ser els altres països els que s'hi han esmerçat més. El rànquing l'encapçalen Islàndia, Noruega i els Països Baixos. Els països veïns estan per sota d'Andorra, ja que Espanya està al 19è lloc i França al 20è. A la cua de la classificació hi ha la República Central Africana, Somàlia i Guinea-Bissau.

Carles Álvarez considera que l'important és saber què pensa la població d'Andorra en relació al tracte rebut, i considera que la percepció que té la gent de la sanitat andorrana és positiva.

Més conscienciació a l'hora d'ingerir plantes silvestres

El ministre de Salut ha lamentat aquest dissabte que una família es vagi intoxicar per haver ingerit tora, però ha assegurat que, per sort, es tracta d'un cas puntual i “no és gaire usual que la gent confongui aquesta planta”. De fet, el ministre ha assegurat que no recordava un cas com aquest en la història, més enllà de les típiques anècdotes sobre enverinaments intencionats amb tora.

Així, Álvarez ha aprofitat per demanar a la població que tingui cura a l'hora de menjar coses que vinguin de la natura i que, davant del dubte, s'opti per no ingerir-les. Amb tot, considera que el ressò que s'ha fet del cas farà que la gent es consciencii més.

De les dues persones ingressades a l'UCI per la intoxicació, l'home de 64 anys continua crític i la dona, de 63, evoluciona positivament.