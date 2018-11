Fa uns mesos, a principis d'any, una dona va resultar greument ferida després de sortir projectada del Tobotronc, l'atracció de Naturlandia. Tot i que la família de la víctima insisteix que la caiguda va ser provocada per mancances en els procediments de seguretat del parc, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, ha insistit que els sistemes de seguretat del giny no presenten cap deficiència. Vila ha precisat que “la dona no va sortir disparada, sinó que va caure”, i que els informes tècnics avalen la seguretat del Tobotronc. Per tant, el cònsol ha recordat que era la dona qui no es va cordar el cinturó i que va caure per no seguir les normes.

D'altra banda, Vila ha deixat en mans de “Déu” el futur del ràfting a la parròquia. El cònsol ha precisat que “mana el temps, i altres circumstàncies”, i ha repetit que “no hi ha novetats, quan en tinguem us les explicarem”. El líder lauredià ha recordat que, de fet, el projecte del ràfting al riu Valira és “una prova pilot, ja veurem què fem”.

El cònsol també ha comentat que, després d'haver arribat a un acord amb el Govern sobre el vial de la parròquia (el desdoblament), ara és el moment d'escoltar l'opinió del poble i, si cal, traslladar les seves inquietuds a l'executiu.