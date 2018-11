L'associació Casa Extremadura ha celebrat aquest dissabte el primer aniversari de la seva creació, amb activitats culturals i gastronòmiques que han tingut lloc al carrer Font del Puial d'Andorra la Vella, on l'entitat hi té la seva seu social. Només durant el matí, unes 200 persones han participat en les activitats, i els organitzadors han servit unes 80 racions de les típiques 'migas' extremenyes per esmorzar, i 120 racions de caldereta de corder per dinar, a més de 100 litres de cervesa.

La festa ha comptat amb l'actuació de l'esbart Unió Extremenya de l'Hospitalet de Llobregat, que ha fet una exhibició de balls tradicionals de la regió. A la tarda s'ha fet un taller de tall de pernil i un tast de vins de la denominació d'origen Ribera del Guadiana, i la festa acabarà a la nit amb un sopar de productes autòctons i un ball de festa major fins a la matinada.

Casa Extremadura va néixer el maig del 2017 amb l'objectiu de representar aquesta comunitat a Andorra, formada per unes 400 persones, i oferir un punt de trobada de la cultura del sud-oest de la península Ibèrica, amb l'obertura d'un local social que ofereix productes ibèrics sota la denominació d'origen Extremadura.